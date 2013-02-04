Арбузов вважає передчасним питання його призначення прем'єром - "багато чому треба вчитися"

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов вважає передчасним питання про можливість очолити уряд країни.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна».

«Ви знаєте, я дуже важко переживаю перехід з Нацбанку на цю посаду (першого віце-прем'єра – УНІАН). Мені дуже багато чому треба вчитися, це питання передчасне, і я думаю, що мені потрібно довести самому собі, що я можу виконати ту роботу, яку мені довірили зараз. Це найголовніше», - сказав С.Арбузов.

При цьому він зазначив, що працювати в уряді йому цікаво. «Входжу в курс. Непросто, але цікаво. Роботи стало більше, робота стала різноманітніша. Для мене економіка була зрозуміла в Нацбанку. Думаю, що розберуся й тут», - заявив перший віце-прем'єр.

Як відомо, ряд експертів прогнозують, що С.Арбузов вже в першій половині 2013 року може зайняти пост прем'єр-міністра України.