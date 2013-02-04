ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Продаж «Інтера»: «сім'я» готує медіаімперію до виборів» пише: минулого тижня відбулася, можливо, найбільша угода року - Group DF Фірташа купила у Хорошковського телевізійний холдинг "Інтер". Експерти вважають, що Хорошковський зробив вдалу операцію - позбувся проблем з владою і отримав великі гроші...

http://delo.ua/ukraine/prodazha-intera-semja-gotovit-mediaimperiju-k-vyboram-196316/

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Також «Дело» у публікації «Інвестиції на фондовому ринку планують спростити» пише: Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку задумала спростити «паперові» процедури, що стосуються кваліфікованих інвесторів...

http://delo.ua/finance/investicii-na-fondovom-rynke-planirujut-uprostit-196250/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Погляд концентрується на трубі», у якому пише: напередодні чергового раунду переговорів з газового питання Росія подає офіційному Києву сигнали про можливість врегулювання існуючого конфлікту. Посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що претензії до «Нафтогазу» в розмірі $7 млрд можуть бути відкликані, а ціна газу для України знижена за рахунок створення газотранспортного консорціуму. Переговори між країнами почнуться вже цього тижня. Втім, поки що українська сторона хотіла б розглядати ці питання окремо, наголошують у Міненерго. А експерти називають стратегію, обрану Росією, спробами тиснути на Україну...

http://www.kommersant.ua/doc/2119807

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Без СОТ не розібратися», у якому пише: Молдова готова повернутися до розгляду торгівельних спорів з Україною в рамках Світової організації торгівлі, оскільки Україна не дотримала слова і не ліквідувала з 2013 року дискримінаційне оподаткування молдавського дивина. Провал двосторонніх переговорів може послужити уроком для інших країн, які будуть погоджуватися використовувати в переговорах з Києвом лише механізми СОТ, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2119737

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«Сегодня» у публікації «Українцям доведеться почекати гроші за вкладами СРСР» пише: експерти прогнозують, що компенсації будуть, але їхні думки розходяться в строках і сумах...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincam-pridetsya-podozhdat-dengi-po-vkladam-SSSR.html

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Також «Сегодня» у публікації «У Верховної Ради грандіозні плани» пише: йдеться про перегляд бюджету, реформування «Нафтогазу» і прийняття скандальних законопроектів...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/plany-Verhovnoy-Rady.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Баланс: газова історія продовжилася, влада веде довгождані переговори з МВФ, Азаров вирішив проблеми шляхом звільнення, Ахметову «подарували» шельф Чорного моря, а "Інтер" купив Фірташ» подає огляд основних подій минулого тижня...

http://economics.unian.net/rus/news/155805-balans-gazovaya-istoriya-prodoljilas-vlast-vedet-dolgojdannyie-peregovoryi-s-mvf-azarov-reshil-problemyi-putem-uvolneniya-ahmetovu-podarili-shelf-chernogo-morya-a-inter-kupil-firtash.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Квоти на мігрантів залишили Москву без двірників» пише: в центрі столиці Росії не вистачає понад 1 тис. двірників. А в Східному окрузі вільні від гастарбайтерів ставки в сфері ЖКГ хочуть запропонувати жителям Самари...

http://izvestia.ru/news/544167

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«Ведомости» у публікації «Банки знижують ставки по депозитах населення» пишуть: надлишок коштів банкам ні до чого, бо вкладати гроші нікуди...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/8689551/banki_ne_ohotyatsya_za_dengami_grazhdan

(УНІАН)