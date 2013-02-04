Анонс на 5 лютого

* Відбудеться відкриття другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання.

* Відбудеться підсумкове розширене засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України, на якому планується розглянути питання: «Про підсумки діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки за 2012 рік та пріоритетні напрямки на 2013 рік».

* Прес-конференція: "Ринок поводження з твердими побутовими відходами - підсумки 2012 року. Проблеми і перспективи 2013 року". Організатор - ДП "Укрекоресурси". Учасники: Дмитро Радіонов, директор ДП "Укрекоресурси"; Павло Жила, голова Державної екологічної інспекції України; Володимир Щиголь, начальник юридичного департаменту ДП "Укрекоресурси".

* Прес-конференція: "Інвестиційне роуд-шоу Invest in Ukraine приверне в Україну понад $150 млн". Учасники: співзасновник, керуючий партнер інвестиційного холдингу Pro Capital Group Дмитро Олійник; директор департаменту ринків капіталу інвестиційного холдингу Pro Capital Group Антоніна Гапченко; директор Українського Бізнес Центру в Лондоні Владислава Білоцька; виконавчий директор Федерації роботодавців м. Києва Юлія Бенцлер; фінансовий директор ТОВ "Черкаський завод автохімії" Алла Ходарева.

* Прес-конференція: "Поточний стан ринку агрострахування та роль агрострахового пулу в системі субсидованого агрострахування". Організатор - Представництво Міжнародної фінансової корпорації (IFC, Група Світового банку). Учасники: Баграт Ахіджанов, директор Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагрополітики та продовольства України, Віталій Самарський, гендиректор ОС «Аграрної страховий пул»; Гарі Роше, керівник Програми IFC «Розвиток агрострахування та агрофінансірованія в Україні»; Ірина Головко, зам.руководітеля Проекту IFC «Розвиток агрострахування в Україні»; представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

* Круглий стіл на тему: "Стратегія розвитку Київської області. Інвестиції, бізнес, ЖКГ". Учасники: Станіслав Захаров, директор департаменту проектного управління та енергоефективності у сфері життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку та будівництва; Тетяна Ревенко, начальник управління підприємницької діяльності КОДА; Ольга Шевченко, завсектором регіонального розвитку НІСД України; Мирослав Пітцик, виконавчий директор Асоціації міст України; Руслан Іллічов, гендиректор Федерації роботодавців України, Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера; Дмитро Олійник, заступник голови ради Федерації роботодавців України, Андрій Гусельников, віце-президент Ліги експертів України; Світлана Бовсуновська, президент Ліги експертів України та ін.

* Прес-конференція: «Реальний стан банківської галузі. Чи допоможе Україні кредит МВФ?» Учасники: Степан Кубів, заступник голови Комітету з питань фінансів і банківської діяльності, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації; Станіслав Аржевітін, голова Ради Асоціації українських банків.

* Прес-конференція: «Чи вистачить бюджету на виконання соціальних обіцянок влади?» Учасники: експерт «Фонду суспільної безпеки» Юрій Гаврилечко, голова Національного форуму профспілок Мирослав Якибчук, представник Міністерства соціальної політики України.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає торговий заклад з метою перевірки цін, якості та походження товару.

* Відбудеться відкрита дискусія на тему: «Бюджет і банки: чи може держава допомогти відновити кредитування?». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна ». Запрошені: І.Прасолов, міністр економічного розвитку і торгівлі України, А.Щербакова, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики, А.Дубіхвіст, директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ; Г.Пахачук, директор департаменту боргового та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України; В.Рибачук, голова правління ДІУ; Д.Зінков, голова правління ПАТ КБ «Надра», Ю.Блащук, голова Наглядової ради Platinum Bank; С.Шлапак, перший заступник голови правління АБ «Укргазбанк».

* Прес-конференція: "Порушення прав людини в справі Еліта-Центр. Чому не виконуються позитивні новели нового КПК". Учасники: Віктор Бояров, адвокат, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України; Кирило Легких, адвокат, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України; Леонід Лазебний, головний редактор журналу "Адвокат"; Віктор Грицюк, адвокат підозрюваного О.Шахова у справі "Еліта-Центр".

* Прес-конференція: "Новий закон про банкрутство: погляд арбітражних керуючих". Учасники: президент Союзу кризових менеджерів України, голова Громадської ради при Держпідприємництві України Павло Міхайліді; арбітражний керуючий, голова Запорізької Незалежної асоціації арбітражних керуючих Сергій Багмет (м.Запоріжжя); арбітражний керуючий Кирило Лисєєв (м.Одеса); арбітражний керуючий Олександр Капцов ( м.Київ); арбітражний керуючий Ігор Шевченко (м.Суми).

* У прямому ефірі соціального ток-НЕшоу «Київський форум» на «Центральному каналі» (КДР ТРК) відбудеться обговорення теми "Бізнес в Україні: pro bono publico?" Автор і ведуча програми - Рена Назарова. До участі запрошені: міністр соціальної політики Н.Королевська, голова Федерації профспілок України Ю.Кулік, народні депутати України А.Кінах, О.Продан, голова НСЖУ О.Наливайко, заступник голови Ради ФРУ Г.Безлюдна, голова правління Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності М.Саприкіна, виконавчий директор МФ «Відродження» Е.Бистріцький, представники української мережі Глобального договору ООН, спільноти СВБ, громадських організацій, бізнесмени, журналісти. Основна тема обговорення - становлення і розвиток соціально відповідального бізнесу в українських реаліях, налагодження діалогу між бізнесом і суспільством на національному рівні. Також гості в студії обміняються думками щодо основних напрямів державної політики, які сьогодні стимулюють корпоративну суспільну відповідальність і вимагають своєї реалізації на всіх рівнях соціального партнерства.

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