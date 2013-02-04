Самміт G8 у 2014 році відбудеться в Сочі

Москва. Самміт «Групи восьми» відбудеться у 2014 році в Сочі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, відповідний указ підписав Президент РФ Володимир Путін.

«У зв'язку з майбутнім головуванням Російської Федерації в «Групі восьми», що передбачається у 2014 році, ухвалюю визначити місто Сочі місцем проведення заходів у рамках зустрічі глав держав і урядів «Групи восьми» у 2014 році», - зазначається в указі.

Також В.Путін затвердив склад організаційного комітету з підготовки і забезпечення головування Російської Федерації в «Групі восьми».

Про точну дату проведення самміту не повідомляється.

«Група восьми» (Group of eight, G8) - міжнародний клуб, який об'єднує уряди Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Росії, США, Франції і Японії.

У 2013 році Велика Британія головує в G8.