ТОП-10 (4 лютого)

Україна пропонує Росії взяти участь у модернізації ГТС - Азаров

Домовитися з МВФ про новий кредит уряд сподівається до березня

У України проблема з LNG-терміналом - Туреччина неохоче веде переговори по Босфору

«Газтек» став власником контрольного пакету акцій «Хмельницькгазу»

В Україні падає рівень оплати газу. Бойко доручив створити робочу групу з розслідування причин

Україна проводить дорозміщення 10-річних євробондів з орієнтиром дохідності 7,75% - джерело

Міндоходів пропонує запровадити акцизні марки з трирівневим захистом

Призначено нового голову правління ПФТС

У Києві подорожчав хліб, але не соціальний, заспокоює влада

Компанія Ахметова зруйнує будівлю київського ЦУМу, залишивши тільки два фасади

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Україна пропонує Росії взяти участь у модернізації ГТС - Азаров

Україна продовжує наполягати на перегляді газового контракту 2009 року і пропонує Російській Федерації взяти участь в модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час зустрічі зі спеціальним посланником і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалєм.

«Ми продовжуємо переговори з нашими російськими партнерами. Ми їм пропонуємо взяти участь в модернізації нашої ГТС. Ми наполягаємо на перегляді вкрай невигідного для нас контракту 2009 року на поставки газу», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки що не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі – за участю ЄС.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому - 432 доларів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов заявив, що Україна і Росія можуть вести переговори лише про двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою України.

При цьому він відзначив, що, крім консорціуму, може розглядатися варіант спільного підприємства. Причому процес створення консорціуму або СП дозволить знизити ціну на газ для України і забезпечити завантаження ГТС.

1 лютого 2013 року М.Зурабов заявив журналістам, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.

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Домовитися з МВФ про новий кредит уряд сподівається до березня

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов сподівається, що Україні до березня вдасться досягти домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про отримання нового кредиту.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна» 3 лютого.

За словами С.Арбузова, у разі домовленості, рішення Радою директорів ВМФ про надання кредиту може бути ухвалене вже на початку березня.

«Так, напевно, десь так (на початку березня – УНІАН) для того, щоб рішення було ухвалене, якщо ми зможемо домовитися і знайти рішення, зручне для двох сторін», - заявив С.Арбузов.

Він також повідомив, що з 29 січня представники місії МВФ проводили в Україні технічну роботу, а з 4 лютого за участі керівника місії почнуться більш предметні переговори з підготовки нової програми співпраці.

«Весь минулий тиждень працювала технічна місія. З понеділка ми продовжуємо працювати дещо в іншому складі: приїжджає керівник місії Крістофер Джарвіс, зустрічатимуться вже міністри і вироблятимуться рішення. Ми дуже розраховуємо на те, що домовленість відбудеться, і країна одержить необхідну кількість грошей, щоб збалансувати ризики, які сьогодні імпортуються з економік інших країн», - завив С.Арбузов.

Він зазначив, що на сьогодні у світових фінансах достатньо серйозна нестабільність, і Україна - не виняток.

«Ми одержуємо імпорт цих проблем, тому повинні передбачити всі ризики, і робота з МВФ дуже важлива. Ми сьогодні докладаємо всіх зусиль для того, щоб країна одержала допомогу і вийшла з ситуації, в якій перебуває», - сказав С.Арбузов.

Він також повідомив, що у переговорах з підготовки нової програми Україна і МВФ обговорюють питання монетарної і курсової політики Нацбанку, питання дефіциту бюджету і питання тарифної політики.

«Всі ці питання зараз обговорюються. Вони непрості. Однозначно, ми налаштовані на результат, і група, яка приїхала, теж налаштована на результат. Якщо ми плідно працюватимемо і знаходитимемо розумні компроміси, то наша діяльність повинна увінчатися позитивним результатом», - підкреслив перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ, що прибула в Україну 29 січня, до 12 лютого має намір обговорити нову програму співпраці.

За словами С.Арбузова, Україна за новою програмою передбачає одержати за кредитом стенд-бай 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

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У України проблема з LNG-терміналом - Туреччина неохоче веде переговори по Босфору

Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо проходження танкерів зі скрапленим газом через Босфор і про спільне будівництво «LNG-терміналу» на турецькому узбережжі Середземного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час зустрічі зі спеціальним посланцем і координатором Держдепартаменту США з питань міжнародної енергетики Карлосом Паскуалем.

М.Азаров зазначив, що на сьогодні «у нас є проблеми з будівництвом «LNG-терміналу» для прийому скрапленого газу. Пов'язані вони насамперед з тим, що Туреччина не дуже охоче розглядає можливість проходження танкерів зі скрапленим газом через свої протоки».

За словами прем'єра, у зв'язку з цим Україна розглядає інші варіанти розміщення терміналу. «Тому ми вивчаємо різні варіанти розміщення відповідного заводу по іншій стороні Туреччини. Маю на увазі Середземне море й інші можливості», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2012 року в Києві відбулося Друге засідання українсько-турецької стратегічної ради високого рівня під головуванням Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана.

В.Янукович і Р.Ердоган дали доручення міністрам економіки двох країн розглянути пропозицію України, щоб Туреччина взяла участь у будівництві «LNG-терміналу» (терміналу з прийому скрапленого газу) на території України, і аналогічну пропозицію Туреччини щодо будівництва «LNG-терміналу» на її території.

За словами посла України в Туреччині Сергія Корсунського, режим судноплавства в протоках Дарданелли і Босфор регулюється міжнародним правом. «Згідно з конвенцією, Туреччина не може не пропустити танкери із скраплений газом, не немає ніяких підстав. Водночас, Туреччина має право регулювати режим проходження затоки», - пояснив він.

С.Корсунський також зазначив, що у разі доставки танкером скрапленого газу з Катару до України на «LNG-термінал» для Туреччини це буде додатковим навантаженням, небезпечним трафіком. "Ми це розуміємо. У нас немає альтернативи. Це єдиний шлях, яким ми можемо одержати альтернативний газ», - наголосив він.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже у 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний «LNG-термінал» у районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» у районі Одеси (у відкритому морі).

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«Газтек» став власником контрольного пакету акцій «Хмельницькгазу»

Найбільший приватний власник пакетів акцій низки українських облгазів компанія «Газтек» стала власником контрольного пакета акцій «Хмельницькгазу».

Як повідомляє електронна система розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, станом на кінець третього кварталу 2012 року "Газтек" сконцентрував у своїй власності 50% акцій «Хмельницькгазу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України, в грудні 2012 року «Газтек» на приватизаційному конкурсі також придбав близько 0,998% «Хмельницьгазу». Таким чином, а зараз "Газтек" є власником практично контрольного пакета акцій компанії.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації «Хмельницькгаз» (м. Хмельницький) спеціалізується на транспортуванні та подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

ПАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Власниками самого «Газтеку» є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, який контролює також банк «Надра».

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В Україні падає рівень оплати газу. Бойко доручив створити робочу групу з розслідування причин

Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко доручив Міненерговугілля, Мінрегіону і НАК "Нафтогаз України" у двотижневий термін створити робочу групу з аналізу причин незадовільного стану розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем'єра.

«Необхідно, щоб у наступні два тижні була відпрацьована система з Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, Міненерговугілля, компанією «Нафтогаз України», укладені договори, розроблені графіки погашення заборгованості, і ми підбили попередні підсумки у середині лютого. Якщо не буде відгуку від областей про погашення заборгованості, хочу відразу попередити про адміністративні заходи», - йдеться в повідомленні прес-служби з посиланням на виступ Ю.Бойка на селекторному засіданні з питань стану розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ за підсумками 2012 року і січня 2013 року.

До того ж Ю.Бойко звернув особливу увагу на неприпустимість незадовільної ситуації з розрахунком за енергоносії в Луганській і Житомирській областях.

«У вас найнижчий рівень розрахунків з початку опалювального сезону. У вас є два тижні на наведення ладу і узгодження з «Нафтогазом України» графіка погашення заборгованості», - заявив віце-прем'єр-міністр України, звертаючись до заступника голови Луганської облдержадміністрації Сергія Міхєєва.

Одночасно Ю.Бойко відзначив позитивний досвід Закарпатської області щодо розрахунків за газ і закликав керівництво інших регіонів його вивчити.

«Я хочу подякувати Закарпатській області, яка має рівень розрахунків 93%, а заборгованість за всі опалювальні сезони - лише 780 тис. грн. Як бачимо, є й позитивні приклади областей і підприємств, які вчасно розраховуються, але, на жаль, більше негативних. При середньому рівні розрахунків, з урахуванням субвенцій за місцевими бюджетами і покриття різниці в тарифах, з початку опалювального сезону - 72% по країні, деякі області розрахувалися на значно меншому рівні», - відзначив Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець вересня 2012 року заборгованість підприємств теплокомуненерго за спожитий газ становила 4,9 млрд грн.

У 2012 році з держбюджету було виділено 6,9 млрд грн на погашення різниці в тарифах і покращення розрахунків.

Заборгованість підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ в 2011 році становила 6 млрд 236,5 млн. грн.

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Україна проводить дорозміщення 10-річних євробондів з орієнтиром дохідності 7,75% - джерело

Україна в понеділок, 4 лютого, оголосила про намір розмістити 10-річні єврооблігації з орієнтиром дохідності близько 7,75%, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Наприкінці листопада 2012 року Україна здійснила випуск десятирічних єврооблігацій на 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних.

Ці боргові папери, організаторами розміщення яких сталі банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон. Первинний орієнтир дохідності випуску був близько 8,0%.

Інвестиційні аналітики назвали тоді випуск суверенних євробондів «вдалим», таким, що дозволив уряду закрити на якийсь час першочергові потреби в коштах і знизив дохідність валютних ОВДП на аукціонах Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол. Дохідність до розміщених паперів становила у вересні 7,46%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може запозичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього і внутрішнього боргу Україні в поточному році необхідно направити приблизно 13,7 млрд дол. порівняно з 12 млрд дол. у 2012 році.

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Міндоходів пропонує запровадити акцизні марки з трирівневим захистом

Міністерство доходів і зборів України пропонує запровадити акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів з посиланням на розроблений проект відповідної постанови Кабінету Міністрів.

Відповідно до розробленого документа, запровадження нових акцизних марок - один з етапів створення комплексної автоматизованої системи обліку обороту алкогольних напоїв і тютюнових виробів, суть якої у повному контролі за виробництвом, оптовими поставками і роздрібною торгівлею підакцизними товарами.

На думку експертів міністерства, ухвалення постанови забезпечить не тільки ефективний державний контроль у сфері обігу підакцизних товарів, але і наповнить державний бюджет платежами з акцизного податку. Крім того, це захистить споживача від фальсифікату, здатного завдати значної шкоди життю та здоров'ю.

Водночас Міндоходів пропонує збільшити вартість акцизних марок, оскільки вона залишалася незмінною з 2008 року, тоді як виробники алкоголю і сигарет підвищили ціну на свою продукцію в кілька разів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 Міндоходів розкритикувало можливість виключення акцизних марок з переліку бланків суворої звітності, пояснивши свою позицію тим, що такий крок призведе до зростання фальсифікату і розширення тіньового ринку підакцизних товарів. Фахівці міністерства також звернули увагу, що підпільне виробництво алкоголю і тютюну - один з найпоширеніших податкових злочинів. До того ж фальсифікат, пропонований споживачам, часто загрожує їхньому життю і здоров'ю.

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Призначено нового голову правління ПФТС

Наглядова рада фондової біржі ПФТС своїм рішенням від 1 лютого п.р. обрала головою правління біржі Ігоря Селецького, який раніше тимчасово виконував обов'язки голови правління, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Наглядова рада також продовжила контракт з діючим членом правління біржі Богданом Лупієм, обрала членом правління біржі Сергія Данова.

Оновлений також склад членів постійної дисциплінарної комісії біржі - членами комісії призначені Наталя Бачинська (директор ТОВ «АЛОР Україна») та Антон Бартенєв (фахівець відділу торгівлі цінними паперами казначейства ПАТ «Укрсоцбанк»);

Біржовим арбітром призначено Наталію Бачинську.

Посадовою особою служби внутрішнього аудиту (контролю) біржі призначено члена правління біржі Богдана Лупія.

Як зазначили на біржі, засідання наглядової ради ПФТС було проведено шляхом опитування, у ньому взяли участь усі дійсні його члени.

Нагадаємо, раніше навколо призначення керівництва біржі ПФТС виник конфлікт, пов'язаний з планами низки акціонерів призначити на пост керівника біржі зампредседателя Української біржі Євгенія Комісарова. Пізніше наглядова рада ПФТС призначила члена Ради директорів біржі Ігоря Селецького тимчасово в. о. голови правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Наглядова рада також відмовилася розглянути питання про продовження трудового договору з попереднім головою правління біржі Олександром Скляровим.

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У Києві подорожчав хліб, але не соціальний, заспокоює влада

У Києві ціна на соціальні сорти хліба залишається незмінною, тобто такою, якою була наприкінці минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили в інтерв’ю журналістам заступник голови КМДА Анатолій Голубченко та директор ВАТ “Київхліб” Володимир Череда.

Як уточнив А.Голубченко, на сьогодні вартість сортів хліба широкого вжитку, які називають соціальними сортами, є такою самою, як і наприкінці минулого року. І це підтверджують дані “Київхліба”, сказав він. Так, згідно з документами підприємства, на батон “Нарізний” залишається відпускна ціна на 1 лютого 2,88 грн, на хліб “Український домашній” – 2,76 грн, “Арнаут” – 2,46 грн., “Печерський” – 2,94 грн.

Водночас А.Голубченко зазначив, що зафіксовано підвищення, зокрема, на “Український столичний” - з 4,02 грн до 4,26 грн, тобто на 6% (у роздрібній торгівлі з 4,52 грн до 4,80 грн); на батон “Київський нарізний” - з 3,30 грн до 3,54 грн, тобто підвищення 7,2% (у роздрібній торгівлі з 3,70 грн до 4,00 грн). Як звернув увагу заступник голови КМДА, останні два різновиди хліба вже не належать до соціальних сортів.

“На жоден хліб, що належить до сортів широкого вжитку, ціна не змінилась. Ці сорти як були, так і залишились”, - наголосив А.Голубченко.

За інформацією директора “Київхліба”, для столиці підприємство виготовляє щодоби близько 143 тонни соціального хліба, а весь обсяг продукції підприємства на добу становить 500 тонн. Тоді, як загальні обсяги виробництва хліба на підприємстві скорочуються (ще кілька місяців тому було 700 тонн), але обсяги виробництва соціального хлібу залишаються стабільними.

В.Череда не виключив, що до Києва завозиться хліб, який виробляється підприємствами в області і під виглядом продукції “Київхліба” реалізується в кіосках. У цьому разі продавці ставлять ціну не таку, яка відповідає ціні “Київхліба”, зазначив він. Можливо, за його припущенням, саме такий хліб пропонували сьогодні киянам за більш високою ціною.

До того ж він запевнив, що питання про підняття ціни на соціальні сорти хліба до нового врожаю підніматись не будуть, оскільки вже є домовленості з КМДА та Аграрною біржою про закупівлю зерна для виробництва хліба різного сорту. Відповідно до цієї угоди, підприємство витримає обсяги та вартість сортів хліба широкого вжитку.

Водночас він повідомив, що виробництво таких сортів хліба є збитковим: “Ми працюємо в тандемі з владою. Тому ці 140 тонн, які ми задекларували, ми їх витримуємо. І для довідки скажу: від випуску хліба “Пшеничного” в місяць у нас мінус 1 мільйон 500 тисяч гривень збитків. Але ми розуміємо, що знаходимося в Києві і в рівних долях з владою несемо соціальне навантаження з багатьох питань”.

Зі свого боку А.Голубченко додав, що зараз влада міста працює разом з “Київхлібом” над питанням оснащення в торговельній мережі окремих полиць для соціальних сортів хліба, на яких кияни зможуть взяти цю продукцію саме за тими цінами, які стримуються. Наразі в Києві вже з листопада минулого року є 100 магазинів з такими полицями.

Також А.Череда вважає, що весь хліб має пакуватися у пакети із зазначенням виробника, щоб не було “підробок”, наприклад, їх товару. Водночас вартість упакованого хліба, за рахунок витрат на пакування, зросте на 24 копійки. Він пояснив, що зараз “Київхліб” пакує лише 37% своєї продукції і це робиться на замовлення реалізаторів, зокрема і для забезпечення культури споживання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, фракція “БЮТ-Батьківщина” у Київраді звернулася до голови КМДА Олександра Попова та Кабінету Міністрів України з вимогою надати публічні пояснення щодо обґрунтування причин подорожчання соціальних сортів хліба у столиці.

За словами голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Тетяни Меліхової, впродовж сьогоднішнього ранку їй телефонували кияни зі скаргами на підвищення ціни на хліб на 20%.

Водночас прес-служба КМДА сьогодні, 4 лютого, розповсюдила повідомлення про те, що підстав для зростання ціни на соціальні сорти хліба в столиці немає.

За словами А.Голубченка, столиця має з Аграрним фондом домовленості, відповідно до яких борошно для виготовлення соціальних сортів хліба закуповується за здешевленою ціною, що дозволяє не змінювати ціну на хліб масового вжитку (соціальний). А.Голубченко додав, що кількість вже закупленого борошна дозволяє виготовляти соціальні сорти хлібо-булочних виробів протягом усього 2013 року, не змінюючи їхню ціну.

До соціальних сортів хліба відносяться: «Український домашній», «Богданівський», «Пшеничний традиційний», «Печерський», «Арнаут».

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Компанія Ахметова зруйнує будівлю київського ЦУМу, залишивши тільки два фасади

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Компанія "ЕСТА Холдинг" приступила до наступного етапу підготовчих робіт з реконструкції київського ЦУМу - демонтажу будівлі, повідомили в прес-службі компанії.

У рамках цього етапу реконструкції планується розібрати будівлю ЦУМу, за винятком головних фасадів, на вулицях Хрещатик та Богдана Хмельницького. Для утримання фасадів будуть встановлені металеві конструкції, що фіксують фасади на весь період реконструкції. Крім того, на цьому етапі за межі майданчика будуть винесені зовнішні мережі.

Проектна документація на цей етап реконструкції була схвалена Укрдержінвестекспертизою.

Під час розробки проекту реконструкції було передбачено використання більш витратних методів демонтажу, які забезпечують знижений рівень шуму і вібрації у порівнянні зі стандартними методами. Зокрема будуть використовуватися такі методи, як алмазне різання.

У жовтні 2012 р. проект реконструкції ЦУМу був розглянутий на Консультативній раді при Головному управлінні охорони культурної спадщини КМДА та позитивно оцінений більшістю учасників ради.

У результаті реконструкції група «ЕСТА» планує збільшити загальну площу універмагу вдвічі - до 37 740 кв м і побудувати підземну парковку на 180 місць за рахунок використання території внутрішнього двору, а також підземного простору. Всі конструкції ЦУМу, за винятком фасадів, будуть розібрані - головні фасади будівлі споруди 1939 будуть укріплені, відреставровані та збережені в незмінному вигляді.

Після закінчення реконструкції ЦУМ збереже традиційний формат універмагу. На двох підземних рівнях розміститься парковка, бо від першого до шостого поверху - чоловічий, жіночий, дитячий одяг і товари для дому, а дах з оглядовою терасою буде відведено під кафе та ресторани. Також проектом передбачено продовольчий відділ.

Як повідомляв УНІАН, минулого року, коли обговорювалася реконструкція здивування членів Містобудівної ради викликало й те, що законодавчо під охороною перебуває лише частина фасаду будівлі, без внутрішнього простору. Причому, яким нормативним актом це регламентується, з'ясувати не вдалося. Також виявилося, що у замовника будівництва земельна ділянка оформлена для експлуатації та обслуговування існуючого будинку, а не для реконструкції, як того вимагає законодавство. Втім, у «ЕСТА Холдингу» відзначили, що змінювати цільове призначення ділянки не потрібно, оскільки це буде не нове будівництво, а реконструкція.

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Довідка УНІАН. Головний універмаг України прийняв перших відвідувачів 1 травня 1939 року. У 1944 році, після звільнення Києва від німецької окупації, ЦУМ знову запрацював. У 1955 -1958 роках універмаг розширили, добудувавши крило з боку вулиці Хрещатик. На реконструкцію ЦУМ закрився 1 лютого 2012 року.

Компанія "ЕСТА Холдинг" - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі "Донбас Палас" (Донецьк), "Опера" (Київ), "Park Inn" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також низка проектів на стадії реалізації: (багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), ЦУМ (Київ). Група також є власником другої черги бізнес-центру "Леонардо" (Київ).

Київський ЦУМ увійшов до складу групи «ЕСТА» в 2010 р., після чого ухвалили рішення про початок розробки проекту реконструкції будівлі.

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Компанія Ахметова зруйнує будівлю київського ЦУМу, залишивши тільки два фасади

Компанія "ЕСТА Холдинг" приступила до наступного етапу підготовчих робіт з реконструкції київського ЦУМу - демонтажу будівлі, повідомили в прес-службі компанії.

У рамках цього етапу реконструкції планується розібрати будівлю ЦУМу, за винятком головних фасадів, на вулицях Хрещатик та Богдана Хмельницького. Для утримання фасадів будуть встановлені металеві конструкції, що фіксують фасади на весь період реконструкції. Крім того, на цьому етапі за межі майданчика будуть винесені зовнішні мережі.

Проектна документація на цей етап реконструкції була схвалена Укрдержінвестекспертизою.

Під час розробки проекту реконструкції було передбачено використання більш витратних методів демонтажу, які забезпечують знижений рівень шуму і вібрації у порівнянні зі стандартними методами. Зокрема будуть використовуватися такі методи, як алмазне різання.

У жовтні 2012 р. проект реконструкції ЦУМу був розглянутий на Консультативній раді при Головному управлінні охорони культурної спадщини КМДА та позитивно оцінений більшістю учасників ради.

У результаті реконструкції група «ЕСТА» планує збільшити загальну площу універмагу вдвічі - до 37 740 кв м і побудувати підземну парковку на 180 місць за рахунок використання території внутрішнього двору, а також підземного простору. Всі конструкції ЦУМу, за винятком фасадів, будуть розібрані - головні фасади будівлі споруди 1939 будуть укріплені, відреставровані та збережені в незмінному вигляді.

Після закінчення реконструкції ЦУМ збереже традиційний формат універмагу. На двох підземних рівнях розміститься парковка, бо від першого до шостого поверху - чоловічий, жіночий, дитячий одяг і товари для дому, а дах з оглядовою терасою буде відведено під кафе та ресторани. Також проектом передбачено продовольчий відділ.

Як повідомляв УНІАН, минулого року, коли обговорювалася реконструкція здивування членів Містобудівної ради викликало й те, що законодавчо під охороною перебуває лише частина фасаду будівлі, без внутрішнього простору. Причому, яким нормативним актом це регламентується, з'ясувати не вдалося. Також виявилося, що у замовника будівництва земельна ділянка оформлена для експлуатації та обслуговування існуючого будинку, а не для реконструкції, як того вимагає законодавство. Втім, у «ЕСТА Холдингу» відзначили, що змінювати цільове призначення ділянки не потрібно, оскільки це буде не нове будівництво, а реконструкція.

Довідка УНІАН. Головний універмаг України прийняв перших відвідувачів 1 травня 1939 року. У 1944 році, після звільнення Києва від німецької окупації, ЦУМ знову запрацював. У 1955 -1958 роках універмаг розширили, добудувавши крило з боку вулиці Хрещатик. На реконструкцію ЦУМ закрився 1 лютого 2012 року.

Компанія "ЕСТА Холдинг" - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі "Донбас Палас" (Донецьк), "Опера" (Київ), "Park Inn" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також низка проектів на стадії реалізації: (багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), ЦУМ (Київ). Група також є власником другої черги бізнес-центру "Леонардо" (Київ).

Київський ЦУМ увійшов до складу групи «ЕСТА» в 2010 р., після чого ухвалили рішення про початок розробки проекту реконструкції будівлі.

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