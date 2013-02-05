ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Опозиція вирішила поставити «хрест» на сланцевому газі» пише: члени фракції «Батьківщина» Арсен Аваков, Андрій Кожем'якін та Микола Томенко внесли до Верховної Ради законопроект про тимчасовий мораторій на пошук, розвідку та видобуток вуглеводнів нетрадиційними методами...

http://delo.ua/ukraine/oppozicija-reshila-postavit-krest-na-slancevom-gaze-196416/

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Також «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Послуги нотаріусів подорожчали в два-три рази, а Фірташ купив ще один облгаз» подає дослідження основних подій 4 лютого...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-uslugi-notariusov-podorozhali-v-dva-tri-raza-196404/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Перспективи скраплюються», в якому пише: український уряд зіткнувся з серйозними труднощами в реалізації стратегії щодо зниження залежності від російського газу. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Туреччина досі не дозволила транзит скрапленого газу, для прийому якого в Україні збираються будувати LNG-термінал. А джерело в Міненерго розповів про проблеми з постачаннями газу з Азербайджану. Вирішення цих проблем потребує перегляду первинних планів, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2120342

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Сегодня» вже настало», в якому пише: Група СКМ завершила об'єднання своїх медіаактивів. Газета «Сегодня» увійшла до «Медіа Групи Україна». Реорганізація не передбачає об'єднання інформаційної політики всіх медіаносіїв холдингу. Основні зміни торкнуться комерційної діяльності активів. МГУ спробує реалізувати стратегію спільного продажу реклами на телебаченні та в пресі...

http://www.kommersant.ua/doc/2120540

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«Сегодня» в публікації «Хорошковський стане емігрантом або Льовочкін піде з АП» подає результати власного дослідження операції з продажу пакета телеканалів на чолі з «Інтером»...

http://www.segodnya.ua/politics/society/horoshkovskiy-i-inter.html

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Також «Сегодня» в публікації «Що ховається під вивіскою «Конфіскат» пише: в Одесі задешево продають контрафактний товар з Південно-Східної Азії. Весь товар розмитнено по-чесному...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/CHto-pryachetsya-pod-vyveskoy-Konfiskat-kontrabanda-i-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Курс долара ненадовго знайшов рівновагу» пише: на валютному і гривневому ринку з'явилася рівновага. Правда, в січні НБУ більше був зайнятий не курсом, а питаннями насичення економіки гривнею. Втім, лютий може дещо стряхнути валютний ринок - доведеться гасити кредити МВФ і платити за газ. Саме в лютому імовірна ситуація, коли потрібно буде платити одні борги, а гроші за новими кредитами ще не надійдуть...

http://economics.unian.net/rus/news/155777-kurs-dollara-nenadolgo-nashel-tochku-ravnovesiya.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Главкомат ВПС загрожує закрити проект Ан-70» пише: російські військові незадоволені повільною роботою українських партнерів...

http://izvestia.ru/news/544120

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«Ведомости» в публікації «Ощадбанк підвищив ставки за споживчими кредитами на 3-5,6% річних» пишуть: ставки за споживчими кредитами у лідера ринку РФ тепер становлять 17-25,5%. Інші банки готуються наслідувати приклад Ощадбанку...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/8738481/konec_kreditnyh_kanikul

(УНІАН)