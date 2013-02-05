Кожара заявляє, що "пріоритетом на цей рік залишається взаємодія з Митним союзом"

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє про просування у переговорах щодо співробітництва України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану у форматі «3+1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції.

«Пріоритетом на цей рік залишається взаємодія з Митним союзом. Україна буде вести переговори з різними органами Митного союзу з метою оформлення нашої співпраці у форматі «3+1», - сказав Л.Кожара.

Він наголосив, що в цьому контексті вже є певні просування, зокрема з Євразійською економічною комісією вже були ухвалені документи щодо торгівельного співробітництва.

Також Л.Кожара зауважив, що Україна дуже зацікавлена у співпраці з Митним союзом в секторальних питаннях.

“Україна фактично залишається інтегрованою в деякі галузі країн Митного союзу. Ми все це будемо продовжувати”, - підкреслив Л.Кожара.

Водночас він наголосив, що Україна не залишатиметься осторонь питання розвитку співпраці з іншими впливовими регіонами і країнами.

“На сьогоднішній день Україна може знайти свій статус у стосунках з будь-якою економічною організацією. Чи то статус спостерігача, чи то статус асоційованого члена як, наприклад з Європейським Союзом. Тому для нас надзвичайно цікаво і відповідає нашим національним інтересам пошук форм взаємодії з Митним союзом”, - наголосив Л.Кожара.

При цьому він зазначив, що Митний союз є дуже великим торговельним партнером України і у 2012 році обсяги торгівлі з країнами цієї організації перевищили 60 млрд дол.

Також міністр наголосив, що Президент України Віктор Янукович вважає, що Україна будуватиме свої відносини на двосторонньому рівні з Митним союзом за формулою “3+1”.

“На сьогоднішній день ми маємо певне просування щодо наших стосунків, зокрема, 10 вересня 2012 року між українським урядом і Євразійською економічною комісією, а це постійно діючий орган Митного союзу, було підписано два міжнародних документи”, - підкреслив Л.Кожара.

Він пояснив, що мова іде про меморандум про співробітництво з питань торгівлі між Кабінетом міністрів України і Євразійською комісією, а також Меморандум зі співробітництва з питань технічного регулювання між Кабінетом міністрів і Євразійською комісією.

“Тому я думаю в процесі переговорів рано чи пізно Україна зможе знайти ті формати, модальності, за якими ми можемо поглиблено співпрацювати з Митним союзом. Що це буде, чи буде, скажімо, та ж сама поглиблена і розширена зона вільної торгівлі, чи це може бути якийсь особливий юридичний статус, - переговори покажуть. Але динаміка цих переговорів позитивна. І я думаю, що наприкінці цього процесу ми вийдемо на практичні результати, які задовольнять інтереси всіх сторін”, - підкреслив Л.Кожара.

Довідка УНІАН. У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

Російські високопосадовці неодноразово заявляли, що РФ не влаштовує такий формат співпраці з Україною.