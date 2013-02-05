Кожара: переговори щодо співробітництва з МС у форматі «3+1» просуваються

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє про просування у переговорах щодо співробітництва України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану у форматі «3+1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції.

«Пріоритетом на цей рік залишається взаємодія з Митним союзом. Україна вестиме переговори з різними органами Митного союзу з метою оформлення нашої співпраці у форматі «3+1», - сказав Л.Кожара.

Він наголосив, що в цьому контексті вже є певні просування, зокрема з Євразійською економічною комісією вже були ухвалені документи щодо торговельного співробітництва.

Також Л.Кожара зауважив, що Україна дуже зацікавлена у співпраці з Митним союзом в секторальних питаннях.

“Україна фактично залишається інтегрованою в деякі галузі країн Митного союзу. Ми все це будемо продовжувати”, - наголосив Л.Кожара.

Водночас він наголосив, що Україна не залишатиметься осторонь питання розвитку співпраці з іншими впливовими регіонами і країнами.

Довідка УНІАН. У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

Російські високопосадовці неодноразово заявляли, що РФ не влаштовує такий формат співпраці з Україною.