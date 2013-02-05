Україна очікує від саміту Україна-ЄС практичних результатів - Кожара

Україна очікує від саміту Україна-ЄС, який відбудеться 25 лютого в Брюсселі, практичних результатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Леонід Кожара сказав сьогодні під час прес-конференції.

“На сьогодні існує повне розуміння європейською стороною, що необхідно зробити Україні в контексті підготовки до саміту. Ми очікуємо практичних, зрозумілих результатів після саміту”, - сказав Л.Кожара.

Він зазначив, що це стосується питання обговорення підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, питання проведення реформ в Україні. Зокрема, реформи виборчого законодавства і багатьох інших.

“Серед конкретних результатів саміту ми також очікуємо обговорення питання і формування погляду на перспективи реалізації Україною плану з лібералізації візового режиму. Ми очікуємо, що найближчим часом угода між Україною і ЄС щодо спрощення візових процедур набуде чинності. Україна на сьогодні знаходиться наприкінці виконання першого етапу плану дій щодо лібералізації і зараз, з початком роботи ВР, уряд також буде продовжувати вносити ті законопроекти, які від нас вимагаються”, - наголосив Л.Кожара.

Він висловив сподівання, що упродовж року Україна виконає перший етап і перейде до другого. Також, за словами міністра, під час саміту Україна очікує обговорення з європейською стороною питань взаємодії щодо реалізації в Україні програм Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня 2013 р. голова Верховної Ради Володимир Рибак на зустрічі з керівником Представництва Євросоюзу в Україні Яном Томбінським запевнив, що парламент найближчим часом ухвалить всі необхідні закони для забезпечення процесу лібералізації візового режиму між Європейським Союзом та Україною.

"Ми сподіваємося на ухвалення вже найближчим часом усіх необхідних законодавчих актів, необхідних для завершення виконання (1-ї фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму – УНІАН)", - сказав В.Рибак.

Голова ВР зокрема уточнив, що йдеться про кілька законопроектів, які розробляються Міністерством юстиції - закон "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні", закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення інституційної системи захисту персональних даних", а також відповідні законопроекти у сфері боротьби з корупцією.

В.Рибак додав, що більша частина законодавчих актів, необхідних для завершення I фази відповідного Плану дій, вже розглянута парламентом.

Водночас, нагадаємо, що сьогодні, 5 лютого, має відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання. Однак, засідання ВР досі не відкрито - народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України. Представники трьох опозиційних фракцій заявляють, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено рішення про персональне голосування депутатів.