Янукович обіцяє продовжити реалізацію реформ, спрямованих на євроінтеграцію

Україна продовжить реалізацію реформ, спрямованих на європейську інтеграцію країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі з президентом Європейського Банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті.

«Ці реформи насамперед сприятимуть стратегічному курсу України на євроінтеграцію... Ми не звертаємо з цього шляху. Три роки ми вже займаємося реформами, й далі йтимемо цим шляхом», - заявив В.Янукович.

До того ж він подякував керівництву ЄБРР за надання коштів на реалізацію деяких проектів у рамках проведення реформ.