Янукович обіцяє продовжити реалізацію реформ, спрямованих на євроінтеграцію
13:57, 05 лютого 2013Різне
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Україна продовжить реалізацію реформ, спрямованих на європейську інтеграцію країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі з президентом Європейського Банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті.
«Ці реформи насамперед сприятимуть стратегічному курсу України на євроінтеграцію... Ми не звертаємо з цього шляху. Три роки ми вже займаємося реформами, й далі йтимемо цим шляхом», - заявив В.Янукович.
До того ж він подякував керівництву ЄБРР за надання коштів на реалізацію деяких проектів у рамках проведення реформ.
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