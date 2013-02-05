Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що сесія парламенту буде відкрита у четвер, а завтра депутати працюватимуть у комітетах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

За його словами, завтра, як визначили на Погоджувальній раді у понеділок, народні депутати України працюватимуть у комітетах, а у четвер «візьмуться до роботи в пленарному режимі».

О.Єфремов висловив сподівання, що «у четвер почнемо нашу системну пленарну рутинну роботу з вироблення законодавства».

На уточнююче питання журналістів, яким чином завтра парламент може працювати не в пленарному режимі без рішення ВР з цього питання, оскільки тиждень має бути пленарним, О.Єфремов відповів, що таке рішення було ухвалене на Погоджувальній раді.

На ще одне уточнююче питання журналістів про те, що голова Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики і організації роботи ВР Володимир Макеєнко сказав, що завтра має бути пленарне засідання, О.Єфремов відповів: «Голова Регламентного комітету не визначає роботу парламенту, роботу парламенту визначає Погоджувальна рада і керівники фракцій на нарадах».

При цьому О.Єфремов не виключив, що буде утворена робоча група в парламенті України для розробки рішення з приводу процедури голосування у ВР.

На питання, чи готова фракція Партії регіонів розблоковувати трибуну для того, щоб почати роботу ВР, О.Єфремов відповів, що будуть зроблені кроки для вирішення питання «більш інтелектуально, не вдаючись до якихось силових дій».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мало відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання. Водночас представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не почнеться, якщо не буде ухвалено рішення про персональне голосування. Сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» і «Свободи» зранку заблокували трибуну і президію Верховної Ради України.

Після цього лідери фракцій зібралися на консультації у голови ВР. Лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко по завершенню консультацій у голови Верховної Ради України Володимира Рибака заявив, що сьогодні роботи Верховної Ради у пленарному режимі не буде.

Він зазначив, що завтра вранці продовжать консультації з нормалізації роботи парламенту.