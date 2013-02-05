Кабмін визначив сфери компетенції першого віце-прем'єр-міністра та віце-прем'єрів

Кабінет Міністрів України визначив питання, що належать до компетенції першого віце-прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів.

Текст відповідної постанови від 4 лютого № 70 оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом передбачається, що в разі відсутності прем’єр-міністра України його повноваження здійснює перший віце-прем’єр-міністр України.

Крім того, постановою встановлено, що перший віце-прем’єр-міністр України та віце-прем’єр-міністри забезпечують виконання покладених на Кабінет Міністрів завдань і повноважень у відповідних напрямах діяльності; забезпечують підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів, попередньо розглядають і погоджують проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, сприяють узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів України, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів; беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів, мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Також визначено, що зазначені урядовці забезпечують взаємодію Кабінету Міністрів з Президентом України та Верховною Радою з питань діяльності Кабінету Міністрів, інших органів виконавчої влади; здійснюють за рішенням Кабінету Міністрів керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України; представляють в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; ведуть переговори і підписують міжнародні договори України відповідно до наданих їм повноважень; здійснюють інші передбачені законами повноваження.

Крім того, перший віце-прем’єр-міністр та віце-прем’єр-міністри, здійснюючи покладені на них повноваження, погоджують укладення і розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідно до номенклатурних груп, до яких належать зазначені державні підприємства, за показниками, затвердженими згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності”. Також перший віце-прем’єр-міністр України погоджує завдання на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить понад 50 відсотків, після їх попереднього розгляду віце-прем’єр-міністрами України.

Документом встановлено, що перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах аграрної політики та продовольства, економічного розвитку, торгівлі, соціальної політики, фінансів, доходів і зборів. До його компетенції належать питання забезпечення упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та реалізації Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження зазначеної Програми за напрямом “Приватизація та управління державною власністю”.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики. До його компетенції належать питання забезпечення упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та реалізації Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження зазначеної Програми за напрямом “Реформа енергетики”.

Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів завдань і повноважень у сферах інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. До його компетенції належать питання: впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та реалізації Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження зазначеної Програми за напрямом “Електронне урядування”; координації роботи з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу; координації діяльності Держінвестпроекту, Укрєвроінфрапроекту, державної установи “Урядовий контактний центр”.

Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я.

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