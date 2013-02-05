Анонс на 6 лютого

* Президент України Віктор Янукович здійснить офіційний візит до Литовської Республіки, в рамках якого відбудеться шосте засідання Ради Президентів України та Литви. В.Янукович проведе зустрічі з Президентом Литовської Республіки Д.Грібаускайте, прем'єр-міністром Литви А.Буткявічюсом, Головою Сейму країни В.Гедвіласом. Під час переговорів пріоритетну увагу буде приділено темі європейської інтеграції України, зокрема підготовці до Саміту Україна - ЄС та укладення Угоди про асоціацію з ЄС. У рамках візиту передбачається підписання Дорожньої карти розвитку стратегічного партнерства між Україною та Литовською Республікою на 2013-2014 роки.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгів за участю: віце-прем'єр-міністра Костянтина Грищенка та міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

* Прес-конференція на тему: «Досвід Австрії у розвитку гірськолижних курортів», організована Торговим відділом Посольства Австрії в Україні. Учасники: Грегор Постль, Торговий радник Посольства Австрії в Україні, Артур Іліяв, член Правління Райффайзен Банк Аваль, Томас Рушітцка, директор Порше Україна ТОВ, Георг Капус, Австрійське представництво з туризму. Після завершення заплановано публічний перегляд Чемпіонату світу з гірськолижного спорту, що проходить у м. Шладмінг (Австрія) з 4 по 17 лютого, на відкритті якого виступлять Надзвичайний і Повноважний посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм та Торговий радник Посольства Австрії в Україні Грегор Постль . Під час перегляду будуть запропоновані традиційні страви австрійської кухні. Після завершення - лотерея та спілкування за кавою. Серед запрошених: віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко, голова КМДА Олександр Попов, народні депутати України Петро Порошенко, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко.

* Круглий стіл на тему: «Стимулювання продажів автомобілів в 2013 році: тенденції, інструменти, рішення». Учасники: Володимир Радько, начальник відділу альтернативних каналів продажів, ПАТ «Банк Кіпру»; Роман Бунич, директор департаменту альтернативних продажів, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»; Анастасія Стеклова, директор з продажу Porsche Finance Group; Олексій Терещенко, директор відділення Стратегічного розвитку «Атлант-М»; Михайло Бондаренко, директор роздрібної дилерської мережі «НІКО»; Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів; Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги» тощо.

* Круглий стіл на тему: "Процедура банкрутства українських підприємств: перезавантаження". Організатор - проект ЮРЛІГА компанії "ЛІГА: ЗАКОН". Учасники: Катерина Чижмар, директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України; Сергій Боярчуков, управляючий партнер ЮФ «Алексєєв, Боярчуков і Партнери»; Сергій Алексєєв, керуючий партнер ЮФ «Алексєєв, Боярчуков і Партнери»; Сергій Андрієвський, Начальник управління примусового стягнення заборгованості банку "Фінанси та Кредит"; Володимир Поліщук, суддя ВГСУ.

* Прес-конференція на тему: «Особливості реєстрації прав на земельні ділянки після 1 січня 2013 року». Організатори: компанія «ЛІГА: ЗАКОН» спільно з порталом http://3doma.ua/. Учасники: Андрій Кошиль, президент Земельної спілки України, Андрій Мартин, завідувач кафедри землевпорядного проектування; Зоя Ярош, керівник секції земельного права Асоціації адвокатів України, Сергій Біленко, член ради ЗСЮ; помічник-консультант заступника голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВР України; Людмила Лазарєва, приватний нотаріус.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики. В роботі візьме участь Олександр Клименко, міністр доходів і зборів України. Розглядатимуться питання: інформація про програму діяльності Міністерства доходів і зборів України на 2013 рік. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України про роботу санаційного банку з активами державних банків і банків, у капіталізації яких взяла участь держава; проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України про зміну кодифікації видів економічної діяльності та ін

* Відбудеться презентація технології продажу електронних проїзних документів на потяги «Український експрес» категорії Інтерсіті+. Презентацію проведуть фахівці Державної адміністрації залізничного транспорту України та Державного підприємства «Українська Залізнична швидкісна компанія». Представникам ЗМІ буде продемонстрована посадка з використанням електронного проїзного документа у потяг категорії Інтерсіті+ Київ - Донецьк.

* Прес-конференція на тему: «Чи зможе міський бюджет-2013 забезпечити нормальне життя киянам?». Учасники: заступник голови КМДА Руслан Крамаренко та депутат Київради Олексій Давиденко.

* У рамках офіційного візиту Генерального Секретаря з питань міжнародного економічного співробітництва МЗС Греції Панайотіса Міхалоса відбудеться бізнес-форум і двосторонні зустрічі грецьких і українських компаній у форматі В2В. Організатори: Спілка Промисловців і Підприємців Греції, Асоціація Експортерів Північної Греції і Торгово-промислова палата України. Під час офіційної частини будуть обговорюватися питання двосторонньої економічної співпраці між Україною та Грецією. Після завершення планується проведення короткої прес-конференції за участю Панайотіса Міхалоса.

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