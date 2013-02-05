ТОП-10 (5 лютого)

Україна дорозмістила 10-річні євробонди на 1 млрд дол.

Президент призначив міністра промислової політики

Кожара: переговори щодо співробітництва з МС у форматі «3+1» просуваються

Росія зменшила у 3,5 рази плани закупівлі Ан-70

ЄС готовий прискорити виділення 308 млн євро на реконструкцію «Уренгой-Помари-Ужгород»

США готові поділитися з Україною технологією видобутку сланцевого газу

Кабмін визначив сфери компетенції першого віце-прем'єр-міністра та віце-прем'єрів

Додатковий експорт пшениці дозволяється тільки компаніям, що купили її у Аграрного фонду

Доходи держбюджету України у січні зросли до 23,2 млрд грн

Мінфін залучив 159,98 млн грн і 76,42 млн дол. на ОВДП-аукціоні 5 лютого

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Україна дорозмістила 10-річні євробонди на 1 млрд дол.

Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на загальну суму 1 млрд дол. з дохідністю 7,625%, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Про плани України провести це дорозміщення оператори фінансового ринку повідомили 4 лютого.

Наприкінці листопада 2012 року Україна здійснила випуск десятирічних єврооблігацій на 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних.

Ці боргові папери, організаторами розміщення яких сталі банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон. Початковий орієнтир дохідності випуску був у районі близько 8,0%.

Інвестиційні аналітики назвали тоді випуск суверенних євробондів «вдалим», таким, що дозволив уряду закрити на якийсь час першочергові потреби в коштах і знизив дохідність валютних ОВДП на аукціонах Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол. Дохідність до розміщених паперів становила у вересні 7,46%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може запозичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього і внутрішнього боргу Україні в поточному році необхідно направити приблизно 13,7 млрд дол., порівняно з 12 млрд дол. у 2012 році.

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Президент призначив міністра промислової політики

Президент України Віктор Янукович своїм Указом (№ 70/2013 від 5 лютого) призначив міністром промислової політики Михайла Короленка.

Указ розміщено на сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Короленко Михайло Костянтинович народився 20 квiтня 1962 року в м. Кривий Ріг.

У 1986 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут, спеціальність – збагачення корисних копалин, кваліфікація – гірничий інженер збагачувальник.

Депутат Дніпропетровської обласної ради 5 скликання, секретар Постійної комісії обласної ради з питань використання природних ресурсів.

Голова правління відкритого акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат».

Герой України.

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Кожара: переговори щодо співробітництва з МС у форматі «3+1» просуваються

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє про просування у переговорах щодо співробітництва України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану у форматі «3+1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції.

«Пріоритетом на цей рік залишається взаємодія з Митним союзом. Україна вестиме переговори з різними органами Митного союзу з метою оформлення нашої співпраці у форматі «3+1», - сказав Л.Кожара.

Він наголосив, що в цьому контексті вже є певні просування, зокрема з Євразійською економічною комісією вже були ухвалені документи щодо торговельного співробітництва.

Також Л.Кожара зауважив, що Україна дуже зацікавлена у співпраці з Митним союзом в секторальних питаннях.

“Україна фактично залишається інтегрованою в деякі галузі країн Митного союзу. Ми все це будемо продовжувати”, - наголосив Л.Кожара.

Водночас він наголосив, що Україна не залишатиметься осторонь питання розвитку співпраці з іншими впливовими регіонами і країнами.

Довідка УНІАН. У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».

Російські високопосадовці неодноразово заявляли, що РФ не влаштовує такий формат співпраці з Україною.

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Росія зменшила у 3,5 рази плани закупівлі Ан-70

Москва. Військово-транспортна авіація Росії зменшила у 3,5 рази плани закупівлі українсько-російських військово-транспортних літаків Ан-70 до 2020 року - з 60 до 17 повітряних суден, а також на два роки перенесла початок поставок.

Про це журналістам у Москві повідомив командувач військово-транспортної авіації генерал-майор Володимир Бенедиктов, передає РІА «Новости».

«17 літаків Ан-70 одержать до 2020 року; надходження перших літаків почнеться з 2016 року», - сказав він.

В.Бенедиктов додав, що зараз обсяг поставок (17 літаків) узгоджено.

Окрім цього, він повідомив, військово-транспортна авіація Росії не одержить нові транспортні літаки Ан-124-300 до 2020 року.

«За термінами до 2020 року літаки Ан-124-300 ми не одержимо», - сказав він, зазначивши, що на цей час ведуться дослідно-конструкторські роботи за цією машиною.

До того ж В.Бенедиктов наголосив, що найближчим часом проводитиметься глибока модернізація літаків «Руслан» до Ан-124-100 і Ан-124-150.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-командувач військово-транспортній авіації генерал-лейтенант Віктор Качалкин заявляв, що ВТА до 2020 року одержить 60 літаків Ан-70.

За його словами, першу партію Ан-70 військово-транспортна авіація Росії мала одержати до 2014 р.

1 лютого посол Росії в Україні Михайло Зурабов повідомив, що Міністерство оборони Російської Федерації має намір купити 60 українських літаків Ан-70.

27 грудня 2012 року прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю українським телеканалам повідомив, що Міністерство оборони Російської Федерації замовило Україні понад 20 літаків Ан-70.

Довідка УНІАН. Військово-транспортний літак Ан-70, призначений для безпосередньої доставки військової техніки, особового складу і десантування військ, є єдиним у світі літаком, що здатен забезпечити доставку вантажів на грунтові аеродроми з довжиною смуги 600-800 м. У режимі короткого зльоту і посадки здатний доставляти 20 тонн вантажів на дальність до 3000 км.

Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

Наприкінці вересня 2012 року керівники російської компанії «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, повідомили про намір створити в 2013 році з ДП «Антонов» спільне підприємство.

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ЄС готовий прискорити виділення 308 млн євро на реконструкцію «Уренгой-Помари-Ужгород»

Європейський Союз готовий прискорити виділення 308 млн євро на реконструкцію української ділянки газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожана сьогодні на прес-конференції.

«Минулого тижня в Брюсселі ми обговорювали питання кредитування реконструкції газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Європейська сторона погодилася прискорити виділення кредитів за лінією Європейського банку реконструкції та розвитку в розмірі 308 млн євро», - сказав Л.Кожара.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує залучити 1,3 млрд дол. на модернізацію та реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня надійності роботи газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», керівництво «Нафтогазу» ухвалило рішення щодо фінансування в 2011 році початку робіт за проектом «Реконструкція лінійних споруд газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» (I черга)» за рахунок власних коштів.

НАК «Нафтогаз України» планує інвестувати 543 млн дол. у модернізацію першої черги газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Також планується, що 308 млн дол. із цієї суми становитимуть інвестиції, а решта – власні фінанси.

Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк у лютому ц.р. підтвердили свій намір допомогти Україні в модернізації газотранспортної системи і готові були виділити кредит на суму 308 млн дол. вже до кінця 2012 року.

Ці кошти будуть спрямовані на фінансування низки екстрених ремонтних заходів на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Проведення цих термінових ремонтних робіт необхідно для безпечного і безупинного транзиту газу до Європи.

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США готові поділитися з Україною технологією видобутку сланцевого газу

Сполучені Штати Америки готові поділитися з Україною екологічно безпечною технологією видобутку сланцевого газу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

«США мають технології екологічно безпечного видобутку сланцевого газу, і цим досвідом вони готові поділитися з Україною», - цитує прес-служба слова представника Державного департаменту США з питань міжнародної енергетики Карлоса Паскуаля із засідання україно-американської робочої групи з питань енергетичної безпеки за участю міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, що відбулося 4 лютого.

К.Паскуаль також зазначив, що за останні роки США істотно наростили видобуток сланцевого газу, і це дозволило відмовитися від імпорту вуглеводнів.

Як раніше повідомляв УНІАН, народні депутати від «Батьківщини» Арсен Аваков, Андрій Кожем'якін та Микола Томенко пропонують ввести тимчасову заборону на пошук і видобуток сланцевого газу до удосконалення механізмів забезпечення екологічної безпеки.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький хоче, щоб були проведені незалежні експертизи для впевненості в безпечному видобутку сланцевого газу у регіоні.

Він стверджує, що Донецька обласна рада «дала тільки перший дозвіл не на промислову розробку, а на вивчення».

24 січня підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівської площі в Харківській і Донецькій областях.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 23 січня схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - в 2,98 трлн куб. м газу.

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Кабмін визначив сфери компетенції першого віце-прем'єр-міністра та віце-прем'єрів

Кабінет Міністрів України визначив питання, що належать до компетенції першого віце-прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів.

Текст відповідної постанови від 4 лютого № 70 оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом передбачається, що в разі відсутності прем’єр-міністра України його повноваження здійснює перший віце-прем’єр-міністр України.

Крім того, постановою встановлено, що перший віце-прем’єр-міністр України та віце-прем’єр-міністри забезпечують виконання покладених на Кабінет Міністрів завдань і повноважень у відповідних напрямах діяльності; забезпечують підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів, попередньо розглядають і погоджують проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, сприяють узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів України, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів; беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів, мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Також визначено, що зазначені урядовці забезпечують взаємодію Кабінету Міністрів з Президентом України та Верховною Радою з питань діяльності Кабінету Міністрів, інших органів виконавчої влади; здійснюють за рішенням Кабінету Міністрів керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України; представляють в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; ведуть переговори і підписують міжнародні договори України відповідно до наданих їм повноважень; здійснюють інші передбачені законами повноваження.

Крім того, перший віце-прем’єр-міністр та віце-прем’єр-міністри, здійснюючи покладені на них повноваження, погоджують укладення і розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідно до номенклатурних груп, до яких належать зазначені державні підприємства, за показниками, затвердженими згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності”. Також перший віце-прем’єр-міністр України погоджує завдання на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить понад 50 відсотків, після їх попереднього розгляду віце-прем’єр-міністрами України.

Документом встановлено, що перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах аграрної політики та продовольства, економічного розвитку, торгівлі, соціальної політики, фінансів, доходів і зборів. До його компетенції належать питання забезпечення упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та реалізації Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження зазначеної Програми за напрямом “Приватизація та управління державною власністю”.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики. До його компетенції належать питання забезпечення упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та реалізації Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження зазначеної Програми за напрямом “Реформа енергетики”.

Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів завдань і повноважень у сферах інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. До його компетенції належать питання: впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та реалізації Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження зазначеної Програми за напрямом “Електронне урядування”; координації роботи з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу; координації діяльності Держінвестпроекту, Укрєвроінфрапроекту, державної установи “Урядовий контактний центр”.

Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я.

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Додатковий експорт пшениці дозволяється тільки компаніям, що купили її у Аграрного фонду

Експорт зерна понад обсяги, визначені у Меморандумі про співпрацю між Міністерством аграрної політики та продовольства та зернотрейдерами, є винятком, а право на нього надається тільки тим компаніям, які придбали зерно в Аграрного фонду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінагропроду.

«На сьогодні Україна експортувала 7,95 млн тонн кукурудзи, 6,04 млн тонн пшениці і 1,98 млн тонн ячменю. Такі обсяги відповідають домовленостям, досягнутим в Меморандумі про співпрацю між Мінагропродом та зернотрейдерами. Винятком стала продовольча пшениця, доекспортувати яку мають право тільки компанії, які закупили її у Аграрного фонду на відкритих біржових торгах», - сказано в повідомленні Мінагропроду.

У міністерстві також нагадали, що домовленості про граничні обсяги експорту пшениці дозволили забезпечити продовольчу безпеку в країні. Внутрішніх запасів зерна вистачає для переробки на борошно і підтримки стабільної ціни на соціальні сорти хліба. Аграрний фонд, згідно з повідомленням Мінагропроду, продовжить інтервенції борошна на хлібопекарські підприємства за ціною нижче ринкової.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець січня Аграрний фонд реалізував 225 тис. тонн пшениці із запланованих 300 тис. тонн. Водночас не виключено, що до кінця поточного маркетингового року Аграрний фонд виставить на продаж ще 300 тис. тонн пшениці.

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Доходи держбюджету України у січні зросли до 23,2 млрд грн

За оперативними даними, у січні 2013 року до загального та спеціального фондів Державного бюджету надійшло 23,2 млрд грн, що 1,5 млрд грн (на 6,8%) більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, до загального фонду держбюджету надійшло 20,1 млрд грн, що на 2 млрд грн (на 10,8%) більше минулорічного показника, до спеціального фонду - 3,1 млрд грн.

У січні ц.р. обсяг відшкодувань з податку на додану вартість становив 4,5 млрд грн, що на 0,9 млрд грн (на 25,6%) більше, ніж у січні минулого року. Обсяг відшкодувань в автоматичному режимі становив 1,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, доходи загального і спеціального фондів Державного бюджету України в січні-грудні 2012 року, за оперативними даними, становили 346 млрд грн (з урахуванням власних доходів бюджетних установ та субвенцій), що на 31,4 млрд грн (на 10%) більше показника 2011 року при плановому показнику на 2012 рік - 372,331 млрд грн.

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Мінфін залучив 159,98 млн грн і 76,42 млн дол. на ОВДП-аукціоні 5 лютого

Міністерство фінансів України у вівторок, 5 лютого, залучило до державного бюджету 159,98 млн грн і 76,42 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін задовольнив 1 заявку, подану на придбання 5-річних гривневих держпаперів, прибутковість встановлена ​​на рівні 14,3%. Також Мінфін залучив 72,42 млн дол. від продажу 2-річних валютних ОВДП (були задоволені 8 з 12 заявок), прибутковість склала - 8,15%, і 4 млн дол. від продажу 3-річних валютних ОВДП (задоволена 1 з 2 заявок), прибутковість склала 8,25%.

Водночас, міністерство залишило незадоволеними 3 заявки (на суму 110 млн грн) на гривневі папери з терміном погашення 6 листопада 2013 року.

Гривневі ОВДП з терміном обігу 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у лютому 2013 року планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП.

Згідно з графіком на поточний місяць, аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 лютого.

29 січня Мінфін залучив до державного бюджету 100,32 млн грн і 321,97 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса прогнозував помірний попит на валютні ОВДП на аукціоні 5 лютого. При цьому він зазначав, що інтерес до гривневих довгим паперів безпосередньо пов'язаний з інтересом уряду до ресурсів. Також експерт не виключав і появи неринкових заявок.

Довідка УНІАН. Станом на 5 лютого обсяг ОВДП, що знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становить 196,917 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 112,901 млрд грн, у власності банків - 69,967 млрд грн, нерезидентів - 5,404 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році залучив до державного бюджету в ході проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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УНІАН