Янукович їде до Литви. Програма візиту
6 лютого Президент України Віктор Янукович здійснить офіційний візит до Литовської Республіки.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Як повідомляв УНІАН, у рамках візиту відбудеться шосте засідання Ради президентів України і Литви.
За словами глави Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна, В.Янукович проведе зустрічі із Президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайтє, прем'єр-міністром Литви Альгірдасом Буткявічюсом, головою Сейму Відасом Гедвіласом.
Передбачається підписання Дорожньої карти розвитку стратегічного партнерства між Україною та Литвою на 2013-2014 роки.
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