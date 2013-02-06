Янукович їде до Литви. Програма візиту

6 лютого Президент України Віктор Янукович здійснить офіційний візит до Литовської Республіки. Про це повідомляє прес-служба Президента. Як повідомляв УНІАН, у рамках візиту відбудеться шосте засідання Ради президентів України і Литви. За словами глави Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна, В.Янукович проведе зустрічі із Президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайтє, прем'єр-міністром Литви Альгірдасом Буткявічюсом, головою Сейму Відасом Гедвіласом. Передбачається підписання Дорожньої карти розвитку стратегічного партнерства між Україною та Литвою на 2013-2014 роки. Читайте також: Литва виступає за підписання Євросоюзом угоди про асоціацію з Україною Литва заморозила банківські рахунки, пов'язані зі справою Магнітського

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