Рада не працює - опозиція блокує трибуну і президію

Народні депутати - члени опозиційних фракцій "Батьківщина", "УДАР" і "Свобода" продовжують блокувати трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз у сесійній залі перебувають близько 100 опозиціонерів.

Депутати від «УДАРу», як і напередодні, одягнені у червоні светри з написом "Голосуємо особисто", а депутати від «Батьківщини» - знову із синьо-жовтими пов'язками на руках.

Опозиціонери вимагають запровадити персональну систему для голосування, з чим і пов'язане блокування роботи ВР.

О 10.00 планується проведення наради у голови парламенту Володимира Рибака щодо нормалізації роботи ВР.

Усю ніч у сесійній залі чергували депутати від "УДАРу".