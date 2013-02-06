ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: За місяць продажі нерухомості в Києві впали у 6,5 раза» пише: через нові правила реєстрації нерухомості продаж квартир у Києві впав у 6,5 раза, компанія Ахметова почала демонтувати ЦУМ, а індійська фірма зацікавилася залізорудними родовищами в Україні - такі ділові підсумки 5 лютого...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-za-mesjac-prodazhi-nedvizhimosti-v-kieve-upali-v-196490/

* * *

Також «Дело» у публікації «Чому в Україні ігнорують IT-безпеку» пише: компанія PGP Innovative Consulting на зустрічі з журналістами розповіла про головні причини витоку інформації та його цілі...

http://delo.ua/tech/pochemu-v-ukraine-ignorirujut-it-bezopasnost-196499/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «У списку усе вказано», в якому пише: ЄС розробив критерії, виконання яких відкриє перед Україною двері до підписання угоди про асоціацію. Про існування списку, що включає «19 індикаторів», поставлені до відома і українська влада, і опозиція, хоча в офіційних документах він не фігурує. У Кабінеті Міністрів сподіваються, що зможуть відповідати більшості вимог Євросоюзу навіть без вирішення проблеми політв'язнів...

http://www.kommersant.ua/doc/2121146

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Подробиці листом», в якому пише: Європейський банк реконструкції та розвитку фактично висунув Україні ультиматум - без поліпшення інвестиційного клімату збереження нинішнього рівня кредитування буде під загрозою. Щоб почати вирішувати проблему, банк запропонував голові держави рекомендації з поліпшення бізнес-клімату...

http://www.kommersant.ua/doc/2121287

* * *

«Сегодня» у публікації «Доступне житло» в Україні поки що недоступне»пише: іпотеку під 3% річних не видають, тому що невідомі розміри кредитованої житлоплощі...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Dostupnoe-zhile-v-Ukraine-poka-nedostupno.html

* * *

Також «Сегодня» у публікації «У Києві - бум фінансових пірамід» пише: юристи підрахували, що кожен 100-й став жертвою організацій, які заманюють народ грошима в борг під низький відсоток і без довідок про доходи. Водночас обіцяні гроші позичальники не отримують, зате вкладають свої...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-bum-finansovyh-piramid.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Українці надають перевагу столичним новобудовам» пише: попит на житло в столиці перемістився із вторинного ринку на первинний. Популярністю користуються «двушки» і «одинички» на околицях і в передмісті. Очікується, що затребувана ціна на новобудови варіюватиметься у межах 8-10 тис. грн за «квадрат», а ось «гостинки» і «хрущовки» можуть втратити у вартості...

http://economics.unian.net/rus/news/156171-ukraintsyi-predpochitayut-stolichnyie-novostroi.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «За три роки дефіцит бензину в Росії виросте у 70 разів» пише: ФАС пропонує покривати нестачу палива за рахунок держрезерву і поставок з Білорусі...

http://izvestia.ru/news/544386

* * *

Також «Известия» у публікації «Мисливцям на нелегальних мігрантів нададуть податкові пільги» пишуть: у Державній думі РФ вирішили заохотити некомерційні організації, які борються з нелегальними мігрантами. Підготовлено законопроект, який дає подібним структурам статус соціально орієнтованих зі всіма належними пільгами і привілеями...

http://izvestia.ru/news/544334

* * *

«Ведомости» у публікації «За рахунок за кордоном росіянам може загрожувати штраф» пишуть: через тиждень в Росії гроші на закордонні рахунки громадян повинні будуть надходити тільки з вітчизняних банків. Порушники ризикують віддати в казну всю суму операції...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/8782781/zarubezhnye_scheta_budut_privyazany_k_rossii

(УНІАН)