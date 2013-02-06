Президент Литви розповіла Януковичу, що може завадити підписанню угоди з ЄС

Вільнюс. Несприятлива політична ситуація в Україні може стати перешкодою для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала Президент Литви Даля Грібаускайте на спільній з Президентом України Віктором Януковичем прес-конференції у Вільнюсі.

Вона нагадала, що у грудні Євросоюз звернув увагу України на 19 пріоритетів, які країна має виконати для підписання угоди. Серед них - реформування виборчого законодавства, проведення судової реформи, вирішення проблеми вибіркового правосуддя.

Також перешкодою Д.Грібаускайте назвала те, що Україна висловила Світовій організації торгівлі намір щодо перегляду мит.

Як повідомляв УНІАН, Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Протягом 3-х місяців члени СОТ повинні були підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів. Потім протягом 2-х місяців ці переговори повинні були бути проведені.

Звернення України викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки це може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників Єврокомісії, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

29 листопада 2012 року країни-учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94)

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.