Анонс на 7 лютого

* Київська міська партійна організація «ВО «Батьківщина» проведе біля стін КМДА акцію протесту проти ухвалення бюджету на 2013 рік. Пріоритетними у представленому проекті бюджету є фінансування державного управління та будівництва, а не соціальний захист, охорона здоров'я, освіта, комунальне господарство.

* Відбудеться брифінг заступника міського голови - секретаря Київради Галини Гереги.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе зустріч з делегацією на чолі з членом Європейської Комісії з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле. Прес-конференція по завершенні зустрічі з українським урядом.

* Відбудеться пленарне засідання XI сесії Київради VI скликання.

* Круглий стіл на тему: "Ринки капіталу в країнах з економікою, що розвивається і з граничною економікою". Організатор - Представництво Асоціації Присяжних Сертифікованих бухгалтерів в Україні". Учасники: Олексій Куценко, регіональний менеджер в Євразійському регіоні за проектом USAID "Партнерство заради фінансової стабільності"; Ярослав Головко, президент КБШ, Віталій Кравчук, старший дослідник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Наталія Вовчук , голова Представництва Асоціації Присяжних Сертифікованих бухгалтерів в Україні, державах Прибалтики і Кавказу; Хеннінг Драгер, директор в галузі сталого розвитку та КСВ БДО в Україні.

* Відбудеться II Пленум ЦК Атомпрофспілки. Основне питання порядку денного Пленуму: «Про ситуацію, що склалася на підприємствах атомної енергетики і промисловості України і подальших діях Атомпрофспілки».

* Прес-конференція в.о.голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна, присвячена підсумкам діяльності Комітету в 2012 році і результатами проведеного 28-29 січня 2013 міжнародного семінару «Стратегія розвитку конкурентного законодавства в Україні та огляд міжнародного досвіду». Рафаель Кузьмін повідомить про підсумки діяльності Комітету, зокрема про припинення порушень конкурентного законодавства з боку суб'єктів господарювання та про пріоритетні напрямки роботи органів Комітету на 2013 рік. Також буде проінформовано про результати офіційної зустрічі міжнародних експертів та перспективи міжнародного співробітництва в галузі конкурентної політики.

* Прес-конференція: «Чи змінилися ціни на споживчий продуктовий кошик українців? І чого чекати від 2013 року». Учасники: Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, Олександр Ярославський, заступник гендиректора Української аграрної конфедерації; Тетяна Шальман, голова ВГО «Союз споживачів України».

* Відбудеться спільне розширене засідання колегій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та КМДА. Тема засідання: «Запуск у дослідну експлуатацію Містобудівного кадастру м. Києва: демонстрація можливостей системи».

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації. Питання: Про затвердження плану роботи комісії на період роботи 2-ї сесії Верховної Ради України сьомого скликання. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про заборону приватизації, передачі в концесію (оренду) державного підприємства «Міжнародний аеропорт« Бориспіль »); Проект Закону про внесення змін до деяких законів України за погодженням законодавства у сфері оцінки майна та ін.

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