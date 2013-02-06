ТОП-10 (6 лютого)

Прибуток українських банків у 2012 році склав майже 5 млрд грн - голова НБУ

Розмір Фонду гарантування вкладів скорочується

Янукович: справедлива вартість газу - це ціна спотового ринку мінус транзит

Україна вважає спірним рахунок "Газпрому" на 7 млрд дол. - Янукович

Президент не задоволений співробітництвом з Енергетичним співтовариством

Голова НБУ розповів МВФ про досягнення

Каськів не бачить загрози для будівництва LNG-терміналу

Бойко провів у Москві чергову зустріч з Міллером

Інфляція в січні становила 0,2%

Ціни виробників промислової продукції у січні зросли на 0,3%

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Прибуток українських банків у 2012 році склав майже 5 млрд грн - голова НБУ

Українські банки за підсумками минулого року одержали прибуток у розмірі близько 5 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитків у 2011 році .

Як повідомляється на сайті Національного банку України, про це заявив голова НБУ Ігор Соркін під час робочої зустрічі керівництва Нацбанку з представниками Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду 4 лютого.

«Головне, що в 2012 році банківська система вийшла на прибутковий рівень діяльності, одержавши прибуток у розмірі майже 5 млрд грн» - сказав І.Соркін.

Водночас він нагадав, що 2011 рік українські банки завершили зі збитками у 7,7 млрд грн.

Глава НБУ відзначив поліпшення ситуації з проблемними кредитами, які, за його інформацією, за січень-листопад 2012 року скоротилися майже на 15 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 лютого, директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександр Дубихвіст у ході круглого столу повідомив, що з 1 січня 2010 року по 1 січня 2013 року населення погасило майже 88 млрд грн (у еквіваленті) або зменшило свою валютну заборгованість на 51%.

Нагадаємо, що прибуток української банківської системи в листопаді 2012 р. становив 0,56 млрд грн (у жовтні 2012 р. - 1 млрд грн), за січень-листопад - 4,358 млрд грн (за 11 місяців 2011 року збитки системи становили 4,8 млрд грн).

Банківська система України за підсумками 2011 року скоротила збитки порівняно з 2010 роком на 40% - до 7,708 млрд грн.

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Розмір Фонду гарантування вкладів скорочується

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у січні 2013 року знизився на 1,07%, або на 65,2 млн грн, повідомляється у прес-релізі фонду.

Згідно з повідомленням, на 1 лютого 2013 року загальна сума акумульованих фондом коштів становить 6 026,9 млн грн, учасниками фонду є 173 банки.

Як повідомляв УНІАН, за 2012 рік обсяг фінансових ресурсів фонду зріс на 26,2%, або на 1,26 млрд грн. Фонд за 2012 рік виплатив 532,3 млн грн відшкодування 14 930 вкладникам 22 банків.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року, фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

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Янукович: справедлива вартість газу - це ціна спотового ринку мінус транзит

Вільнюс. Україна продовжує переговори з Росією щодо зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив на прес-конференції у Вільнюсі.

“Росія не зацікавлена скорочувати ринок збуту для себе і нести за рахунок цього збитки, а Україна не зацікавлена мати газ за ціною, вищою, ніж є на ринку в Європі”, - сказав Президент.

В.Янукович відзначив, що сьогодні Україна платить найбільшу ціну на газ, тому також веде переговори з Росією, оскільки вважає, що справедлива ціна - це ціна спотового ринку мінус транзит.

“Тому ми вважаємо, що справедлива ціна на газ — це ціна спотового ринку мінус транспортування. Саме так ми ставимо питання. Ми не кажемо ні про які преференції”, - сказав Президент.

Крім того, Україна велику увагу приділяє енергозберігаючим програмам, а також збільшенню видобутку власного газу.

Говорячи про переговори з «Газпромом», Президент зауважив, що актуальним питанням залишається питання стабільного транспортування російського газу до споживачів. В цьому контексті є надзвичайно важливим питання стабільної роботи української ГТС, яка потребує сьогодні модернізації.

“Ми повинні вирішувати це питання спільно з нашими партнерами з Росії і Європейського Союзу”, - сказав В.Янукович.

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Україна вважає спірним рахунок "Газпрому" на 7 млрд дол. - Янукович

Вільнюс. Україна вважає спірним виставлений “Газпромом” рахунок за газ у 7 мільярдів доларів і готова вести переговори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив на прес-конференції у Вільнюсі.

Як наголосив В.Янукович, усі санкції були висунуті Україні на підставі угоди, яку підписав уряд Юлії Тимошенко. За його словами, ці санкції не відповідають ринковим відносинам господарюючих суб’єктів.

“Вони є спірними і ми дали відповідь “Газпрому”, - сказав Президент.

За словами В.Януковича, сьогодні Україна платить найбільшу ціну на газ, тому також веде переговори з Росією, оскільки вважає, що справедлива ціна - це ціна спотового ринку мінус транзит.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала у 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає у тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно із контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. Водночас українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

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Президент не задоволений співробітництвом з Енергетичним співтовариством

Україна не задоволена співробітництвом з Енергетичним співтовариством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович на прес-конференції в Литві.

“Україна як член європейського Енергетичного співтовариства виконує всі зобов’язання перед Європейським Союзом. Крім того, ми намагаємось дуже оперативно реагувати на ухвалені будь-які рішення і рекомендації, але ми не задоволені рівнем співпраці з Енергетичним співтовариством”, - сказав Президент.

Зокрема він зауважив, що за три роки свого членства в цій організації, Україна не отримала навіть співчуття в питаннях газових відносин з Росією.

“Україна потрапила в форс-мажорні обставини, ми цього не відчули (співчуття - УНІАН)”, - сказав Президент.

Крім того, за його словами, Україну навіть ніхто не поставив до відома і не порадився з нею під час підписання документів з деякими країнами Європейського Союзу щодо будівництва «Південного потоку». В.Янукович наголосив, що подібні рішення напряму стосуються інтересів України, а її позиція не була врахована. І навіть ніхто не дав відповіді на запитання України, які вона направляла в Європейське енергетичне співтовариство.

“Як приклад: коли нам Росія виставила рахунок у 7 мільярдів доларів штрафних санкцій, ми сподівались, що ми отримаємо коментарі щодо цього з боку Енергетичного співтовариства, яка їхня точка зору... Для нас це було важливим з погляду діалогу, який ми ведемо сьогодні щодо цих питань з Росією...”, - сказав Президент України, нагадавши, що неодноразово Україна направляла листи до Європейського енергетичного співтовариства, але жодного разу не отримала відповідь.

“Ми вважаємо, що це є проблемою”, - сказав Президент.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є Європейське Співтовариство і Республіка Албанія, Республіка Болгарія, Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Румунія, Республіка Сербія, Республіка Хорватія, Республіка Чорногорія і сторони, що приєдналися.

Завдання Енергетичного співтовариства полягає в організації зв'язків між сторонами і створенні правової та економічної бази щодо енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, для створення стабільної регуляторної та ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, що генерують потужності, мережі передачі та розподілу так, щоб всі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання, що є істотним для економічного розвитку і соціальної стабільності.

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Голова НБУ розповів МВФ про досягнення

Позиція Національного банку України щодо важливості співпраці з Міжнародним валютним фондом залишається незмінною - в НБУ зацікавлені у відновленні співпраці з Фондом.

Як повідомляється на сайті НБУ, про це заявив голова Нацбанку Ігор Соркін під час зустрічі з фахівцями Європейського департаменту МВФ на чолі з керівником місії Крістофером Джарвісом, яка відбулася 4 лютого 2013 року у рамках візиту місії Фонду до України.

«Ми зацікавлені у відновленні та активізації програмної співпраці з Міжнародним валютним фондом, керівництво якого більшість наших зусиль оцінює позитивно», - зазначив І.Соркин.

Він поінформував представників місії МВФ про результати роботи банківської системи України і «про досягнення значного успіху у виконанні домовленостей, визначених Меморандумом про економічну і фінансову політику».

Водночас, як зазначається в повідомленні НБУ, К.Джарвіс запевнив, що МВФ задоволений виконанням Нацбанком своїх зобов'язань. «Ми віддаємо належне вашим досягненням у рамках співпраці, особливо хочемо відзначити заходи, спрямовані на підтримку цінової стабільності в країні», - цитує слова керівника місії МВФ прес-служба Нацбанку.

Сторони домовилися провести ряд робочих зустрічей, у ході яких мають намір детально обговорити проблеми і завдання, пов'язані з подальшою співпрацею України з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов в інтерв'ю телеканалу «Україна» повідомив, що Україні, можливо, вдасться досягти домовленості з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту вже до березня.

Місія МВФ, прибула до України 29 січня, до 12 лютого має намір обговорити нову програму співпраці.

За словами С.Арбузова, Україна за новою програмою чекає одержати за кредитом стенд-бай 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

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Каськів не бачить загрози для будівництва LNG-терміналу

Голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів не бачить загрози для будівництва LNG-терміналу на території України через відсутність домовленості з Туреччиною про прохід танкерів через Босфор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в середу, 6 лютого, в коментарі журналістам.

“З цього боку я ніяких загроз не бачу... Юридично жодних проблем немає. Політична ситуація має вирішуватися на двосторонньому рівні. Я розраховую, що у нас ніяких змін у плані реалізації цього проекту не буде. Потрібне політичне рішення. У технічному, економічному і організаційному плані у нас все рухається за встановленим графіком”, - сказав В.Каськів.

До того ж він зазначив, що в переговорах із Туреччиною з приводу доступу на прохід танкерів зі скрапленим газом Україні потрібно наполегливіше відстоювати національні інтереси.

“Нам треба достатньо наполегливо відстоювати наші національні інтереси. А для мене абсолютно зрозуміло, що тут питання не тільки в Україні - хоча в Україні багато недругів цього проекту, які працюють на третю сторону, - і не тільки в Туреччині”, - сказав В.Каськів.

До того ж він зазначив, що пропозиція Анкари про спільне будівництво LNG-терміналу на турецькому узбережжі не є альтернативою будівництву об'єкту в Україні.

“Ініціатива з боку Туреччини - це не альтернатива, а спільна ініціатива, яка вже звучала на переговорах різного рівня... Розглядалися варіанти (будівництво - УНІАН) між Дарданеллами і Босфором та інші варіанти. Такі ініціативи Туреччиною були прийняті для вивчення і відпрацьовуються”, - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час зустрічі зі спеціальним посланником і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалєм, що Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо проходження танкерів зі скрапленим газом через Босфор і про спільне будівництво «LNG-терміналу» на турецькому узбережжі Середземного моря.

М.Азаров відзначив, що на сьогодні «у нас є проблеми з будівництвом LNG-терміналу» для прийому скрапленого газу. Пов'язані вони насамперед з тим, що Туреччина не дуже охоче розглядає можливість проходження танкерів зі скрапленим газом через свої протоки».

За словами прем'єра, у зв'язку з цим Україна розглядає інші варіанти розміщення терміналу. «Тому ми вивчаємо різні варіанти розміщення відповідного заводу з іншого боку Туреччини. Маю на увазі Середземне море та інші можливості», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, що 13 вересня 2012 року в Києві відбулося Друге засідання українсько-турецької стратегічної ради високого рівня під головуванням Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана.

В.Янукович і Р.Ердоган доручили міністрам економіки двох країн розглянути пропозицію України, щоб Туреччина взяла участь в будівництві «LNG-терміналу» (терміналу з прийому скрапленого газу) на території України, і аналогічну пропозицію Туреччини щодо будівництва «LNG-терміналу» на її території.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу щодо будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом у 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня 2012 р. затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний «LNG-термінал» в районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» в районі Одеси (у відкритому морі).

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Бойко провів у Москві чергову зустріч з Міллером

Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко провів у Москві чергову робочу зустріч з головою правління «Газпрому» Олексієм Міллером.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації компанії «Газпром».

«Сторони обговорили питання, що представляють взаємний інтерес», - зазначається у повідомленні. До того ж інших подробиць не наводиться.

Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч Ю.Бойка і О.Міллера пройшла у Москві 22 січня.

26 січня «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний об'єм газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. До того ж українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель газу.

1 лютого посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив журналістам, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу. Проте у Кремлі поки цю інформацію не підтвердили.

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Інфляція в січні становила 0,2%

Інфляція в Україні в січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року становила 0,2%, проти січня 2012 року зафіксовано дефляцію у розмірі 0,2%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, у січні проти грудня 2012 року найбільше подорожчали продукти харчування і безалкогольні напої - на 0,3% (проти січня 2012 року - зниження цін на 2,2%), зокрема овочі - на 6,4%, алкогольні напої й тютюнові вироби - на 0,4% (зростання на 6,7%), житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - на 0,4% (зростання на 0,6%) зокрема гаряча вода і опалювання - на 1,6%, квартплата - 0,6%.

Відносно помітне зниження цін зафіксоване лише на цукор - на 2,2% (проти січня 2012 року зниження - 16,6%).

За рештою позицій у січні 2013 року проти грудня 2012 року зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,3 п.п.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

У січні 2012 року проти грудня 2011 року в Україні зафіксована інфляція 0,2%, проти січня 2011 року - 3,7%

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розрахований виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП темпи зростання ВВП – 3,4%.

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Ціни виробників промислової продукції у січні зросли на 0,3%

В Україні ціни виробників промислової продукції в січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року зросли на 0,3%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з січнем 2012 року ціни виробників промпродукції зросли на 1,5%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості в січні 2013 року проти грудня 2012 р. зросли на 2,9%, з видобутку сирої нафти і природного газу — на 5,6%, металевих руд — на 2,6%, кам'яного вугілля — на 0,6%.

Продукція підприємств переробної промисловості подешевшала на 0,4%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у січні проти грудня зафіксовано зростання цін на 0,1%, зокрема у виробництві молочних продуктів і морозива - на 0,3%, у виробництві хліба і хлібобулочних виробів - на 0,9%, виробництві напоїв — на 1,2%. До того ж відбулося зниження цін у виробництві цукру на 2,7%, м'яса і м'ясних продуктів - на 0,3%.

За даними Держстату, зниження цін у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки в січні проти грудня становило 1,7%, зокрема таке саме зниження цін зафіксоване у виробництві коксу і коксопродуктів і продуктів нафтопереробки.

У хімічному виробництві зафіксовано зростання цін на 0,1%, у виробництві гумових і пластмасових виробів — на 0,3%, виробництві основних фармацевтичних продуктів і препаратів — на 1,4%. Ціни в металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів знизилися на 0,8%, у виробництві транспортних засобів і устаткування - на 1,7%, машин і устаткування — на 0,1%.

Водночас у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції в січні ціни зросли на 0,3%, виробництві електричного устаткування — на 0,2%.

У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання тарифів на 1,1%.

Держстат відзначає, що з січня 2013 року індекси цін виробників промислової продукції подаються відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в грудні 2012 порівняно з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а порівняно з груднем 2011 року зросли на 0,3%.

Ціни виробників промпродукціїї у 2011 році зросли на 14,2%.

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УНІАН