ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Держава залишить українців у комуналках» пише: держава більше не допомагатиме українцям покращувати їхні житлові умови, Ахметов продає завод з виробництва шампанського, а Азаров взяв під контроль «Київхліб» - такі ділові підсумки 6 лютого...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-gosudarstvo-ostavit-ukraincev-v-kommunalkah-196601/

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Також «Дело» в публікації «Екс-посли США попередили нового держсекретаря - Україна не демократична і без ринкової економіки» пише: колишні посли США в Україні обговорили ситуацію в нашій країні...

http://delo.ua/ukraine/eks-posly-ssha-predupredili-novogo-gossekretarja-ukraina-ne-demo-196619/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україну обходять стороною», в якому пише: спроби "Укрзалізниці" зупинити падіння транзитних залізничних вантажоперевезень не увінчалися успіхом. У 2012 році транзит становив лише 40% від потенціалу залізниць країни. "Укрзалізниця" і вантажовідправники звинувачують у цьому контролюючі органи, які істотно збільшили час затримки вантажів на митниці на підставі усіляких перевірок, що зробило економічно невигідним транзит через Україну. Але експерти вважають, що основна причина падіння транзиту - цілеспрямована політика РФ щодо переведення своїх вантажів до російських портів...

http://www.kommersant.ua/doc/2121890

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна та ЄС з'ясували взаємини», в якому пише: Віктор Янукович відвідав Литву з офіційним візитом. Формально поїздка була присвячена питанням двосторонніх відносин, але на ділі головною темою переговорів українського лідера з його литовською колегою Далею Грібаускайте став пошук шляхів виходу з кризи у взаєминах України і ЄС. Грібаускайте в ультимативній формі зажадала від співрозмовника конкретних дій...

http://www.kommersant.ua/doc/2121804

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«Сегодня» в публікації «Українські авіакомпанії створюють чорні списки пасажирів» пише: офіційно кажуть, що бешкетників можуть не пустити в літак, однак на практиці це не працює...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukrainskie-aviakompanii-sozdayut-chernye-spiski-passazhirov.html

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Також «Сегодня» в публікації «Кількість мобільних абонентів перевищило число українців» пише: сім-карток вже на 26% більше, ніж жителів України...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kolichestvo-mobilnyh-abonentov-prevysilo-chislo-ukraincev.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Постпред України в СНД: за півроку кількість учасників Зони вільної торгівлі подвоїлася» подає ексклюзивне інтерв'ю постійного повноважного представника України при координаційних інститутах СНД Івана Бунечко...

http://economics.unian.net/rus/news/156271-postpred-ukrainyi-v-sng-za-polgoda-chislo-uchastnikov-zonyi-svobodnoy-torgovli-udvoilos.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Крейсер «Аврора» відправлять з місця стоянки на ремонт» пише: Міноборони РФ за 400 млн рублів відновить непотоплюваність корабля і функціональність його систем...

http://izvestia.ru/news/544398

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Також «Известия» в публікації «Уряд ухвалив рішення щодо повернення зимового часу» пишуть: ідея Дмитра Медведєва про скасування переведення стрілок та переходу на літній час не прижилася в Росії...

http://izvestia.ru/news/544409

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«Ведомости» в публікації «Державний патерналізм позбавляє економіку перспектив зростання» пишуть: російські жителі нікому не довіряють, за оточуючих не відповідають і сподіваються, що їх забезпечить держава...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8830891/grazhdane_tormozyat

(УНІАН)