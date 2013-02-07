Опозиція третій день блокує роботу ВР. Каже, що готова до силового варіанту "регіоналів"

Народні депутати від опозиції третій день поспіль блокують роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі в сесійній залі перебувають близько 15 депутатів з фракції “УДАР” та близько 20 депутатів з фракції “Батьківщина”.

Вимоги опозиції залишаються незмінними - необхідність запровадження системи для персонального голосування.

Як розповів журналістам заступник лідера фракції “УДАР” Віталій Ковальчук, ніч пройшла досить спокійно.

За його словами, приблизно о 3-й годині ночі до “УДАРівців” завітали до сесійної зали двоє народних депутатів від “Батьківщини” Микола Катеринчук та Анатолій Гриценко.

“Вони приїхали о 3-й ночі, щоб висловити нам підтримку”, - сказав В.Ковальчук.

Коментуючи інформацію про те, що «регіонами» сьогодні можуть застосувати силовий варіант для розблокування роботи ВР, В.Ковальчук зазначив, що опозиція буде протистояти цьому.

“Є така інформація, що будуть розблоковувати силою, але ми будемо захищатися”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи дозволить опозиція сьогодні о 15.00 виступити в сесійній залі єврокомісару Штефану Фюле, В.Ковальчук зазначив, що не бачить перешкод для такого виступу.

“Головне, щоб апарат ВР забезпечив його виступ”, - сказав він.