Азаров запевнив Фюле, що курс України на євроінтеграцію незмінний
10:43, 07 лютого 2013Різне
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевнив Єврокомісара Штефана Фюле, відповідального за політику розширення і Європейську політику сусідства, в тому, що курс України на євроінтеграцію незмінний.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з Ш.Фюле сьогодні в Києві.
“Курс нашої держави на євроінтеграцію незмінний”, - сказав М.Азаров.
Він наголосив, що уряд «робить активні дії для можливості підписання Угоди про асоціацію з ЄС».
Також М.Азаров наголосив, що Україна надає «дуже великого значення» майбутньому саміту Україна-ЄС (який має відбутися 25 лютого у Брюсселі – УНІАН).
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