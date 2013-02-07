Азаров упевнений, що Україна та ЄС знаходяться за кілька кроків від асоціації

Україна та Європейський Союз знаходяться за кілька кроків від підписання Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров сьогодні під час зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

“Дорожньою картою європейської інтеграції України має стати Угода про асоціацію між Україною та ЄС, яку ми розглядаємо як комплексну програму масштабних перетворень всередині країни. Сьогодні ми за кілька кроків до її підписання, останніх та дуже відповідальних кроків”, - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що ці кроки стали предметом надзвичайно складного компромісу, досягнутого між державами членами ЄС і закріпленого висновками Ради Європи. “Для нас це не нові завдання, по суті, більшість з них були і залишаються актуальними і передбачені порядком денним роботи української влади”, - наголосив М.Азаров.

Нагадаємо, Україна і ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

У цей час Угода про асоціацію перебуває на стадії перекладу і технічної підготовки до підписання.

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