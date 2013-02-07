Україна максимально використовуватиме переваги співпраці з ЄС та МС, заявив Азаров

14:52, 07 лютого 2013
Різне
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Микола Азаров

Україна буде максимально використовувати переваги співпраці з ЄС та Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Микола Азаров під час спільної конференції з комісаром ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле у Києві.

“Не залишилось поза увагою (під час переговорів - УНІАН) питання наших відносин з іншим нашим стратегічним партнером - Росією, а також з Митним союзом, на який сьогодні припадає найбільший обсяг нашої зовнішньої торгівлі. Ми не можемо ігнорувати інтереси наших виробників, які працюють на ринку Митного союзу, і повинні враховувати розвиток інтеграційних процесів на теренах СНД” - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент України Віктор Янукович заявив, що курс України на євроінтеграцію є незмінним, але країна не може ігнорувати інших сусідів.

В.Янукович зазначив, що Україна не може ігнорувати той факт, що рівень її товарообігу з країнами Митного союзу становить більше 60 млрд доларів.

У свою чергу Президент Литви Даля Грібаускайте зазначила, що одночасне підписання угод з Євросоюзом та Митним союзом неможливе, оскільки ці угоди суперечитимуть одна одній.

Нагадаємо, Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися у листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, у тому числі - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

Зараз Угода про асоціацію перебуває на стадії перекладу і технічної підготовки до підписання.

Водночас Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

13 грудня 2012 року президент України Віктор Янукович заявив, що Україна має приєднатися до деяких положень Митного союзу.

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