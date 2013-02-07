Анонс на 8 лютого

* У Києві відбудеться 23-е засідання Консультаційного Комітету Президентів України та Республіки Польща (ККП). Головувати на заході будуть Уповноважений Президента України в ККП, голова АПУ Сергій Льовочкін і його польський колега, Керівник Канцелярії Президента Республіки Польща Яцек Міхаловський. Планується розглянути широке коло актуальних питань українсько-польської співпраці в рамках реалізації двосторонніх домовленостей, досягнутих Президентами України та Польщі.

* Прес-конференція ГП "Укрекоресурси" на тему: "Поводження з твердими побутовими відходами - підсумки 2012 року. Проблеми і перспективи 2013 року". Учасники: Дмитро Радіонов, директор ДП "Укрекоресурси"; Павло Жила, голова Державної екологічної інспекції України; Володимир Щиголь, начальник юридичного департаменту ДП "Укрекоресурси".

* Відбудеться засідання інформаційного прес-клубу «Київводоканалу» на тему: «Стан річок - джерел питного водопостачання міста Києва перед початком повені». Прес-клуб проведуть: головний інженер Департаменту експлуатації водопровідного господарства ВАТ «АК «Київводоканал» Володимир Костюк та радник голови правління з питань інформаційної політики ВАТ «АК «Київводоканал» Вікторія Яковлєва.

* Прес-конференція на тему: "Україна на шляху до Угоди про асоціацію з ЄС. Підсумки тижня". Учасники: політолог, глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий.

* Прес-конференція на тему: "Про будівництво фітнес-клубу мережі "Sport Life" в Луганську. Учасники: віце-президент з розвитку регіональних проектів мережі фітнес-клубів "Sport Life" Віталій Левицький; регіональний директор по роботі з клієнтами мережі фітнес-клубів "Sport Life" Андрій Трушевський; директор зі зв'язків з громадськістю Юлія Жукова.

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