Кабмін визначив відповідальних за взаємодію з комітетами парламенту

Кабінет Міністрів України визначив членів уряду, які відповідають за забезпечення взаємодії Кабміну з комітетами Верховної Ради України та Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань приватизації.

Текст відповідного розпорядження від 6 лютого № 55-р розміщено на Урядовому порталі.

Як зазначається у документі, з метою налагодження ефективної взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, спрямованої на законодавче врегулювання актуальних питань державного розвитку і реалізацію проголошених Президентом України реформ, визначити членів Кабінету Міністрів України відповідальними за забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з комітетами Верховної Ради України і Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради України з питань приватизації.

Зокрема міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади доручено підвищити якість законотворчої роботи шляхом забезпечення системної і скоординованої діяльності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади на всіх стадіях підготовки проектів законодавчих актів; забезпечити належне представлення та супроводження на пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях комітетів Верховної Ради України і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, під час розгляду в депутатських фракціях (депутатських групах) проектів законодавчих актів, внесених Кабінетом Міністрів України, а також представлення позиції Кабінету Міністрів України під час розгляду проектів законодавчих актів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи.

Також керівникам державних установ доручено визначити з числа заступників міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади посадову особу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, відповідальну за виконання функцій із забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та її органами; забезпечити систематичне інформування громадськості про мету та основні положення проектів законодавчих актів, внесених до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України.

Розпорядженням встановлено, що міністр охорони здоров’я взаємодіє з комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я; міністр внутрішніх справ - з комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією; міністр доходів і зборів - з комітетом з питань податкової та митної політики; міністр закордонних справ – з комітетом у закордонних справах, з питань європейської інтеграції.

Крім того міністр інфраструктури відповідає за комітет з питань транспорту і зв’язку; міністр фінансів - з питань фінансів і банківської діяльності, з питань бюджету; міністр соціальної політики - з питань соціальної політики та праці, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів; міністр юстиції - з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, з питань правової політики, з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Також міністр оборони взаємодіє з парламентським комітетом з питань національної безпеки і оборони; міністр економічного розвитку і торгівлі - з питань економічної політики, з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики та Спеціальною контрольною комісією з питань приватизації; міністр аграрної політики та продовольства - з питань аграрної політики та земельних відносин; міністр екології та природних ресурсів - з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; міністр енергетики та вугільної промисловості - з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; міністр освіти і науки, молоді та спорту - з питань науки і освіти, з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, з питань інформатизації та інформаційних технологій; міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; міністр культури - з питань культури і духовності, з питань свободи слова та інформації; міністр промислової політики - з питань промислової та інвестиційної політики; міністр Кабінету Міністрів - з питань верховенства права та правосуддя.

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