Янукович запланував на лютий кілька закордонних візитів
19:19, 07 лютого 2013Різне
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Віктор Янукович
Президент України Віктор Янукович у лютому планує здійснити кілька закордонних візитів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.
Зокрема, 12-14 лютого планується державний візит Президента України до Туркменістану.
19 лютого на запрошення Президента Польщі Броніслава Коморовського В.Янукович відвідає місто Вісла з робочим візитом. На цю зустріч також запрошено Президента Словацької Республіки Івана Гашпаровича.
25 лютого Президент планує взяти участь у саміті Україна-ЄС в Брюсселі, повідомив С.Льовочкін.
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