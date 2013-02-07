Кабмін на розширеному засіданні наприкінці лютого ухвалюватиме програму дій

На 27 лютого попередньо призначено розширене засідання Кабінету Міністрів України, в якому планується участь Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

За його словами, на засіданні буде ухвалюватися Програма дій уряду.

Нагадаємо, 5 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович повідомив, що розробив програму розвитку країни.

Згідно з проектом Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, в 2013 році в Україні планується утримувати дефіцит держбюджету на рівні не більше 1% і граничний обсяг державного боргу не більше 25% ВВП.

Уряд планував затвердити держпрограму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки до 10 лютого.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова, реалізація програми повинна забезпечити зростання економіки в 2013 році на рівні не менше 3%. Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа у стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ та будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.