Фюле: угода про асоціацію може бути підписана до саміту Східного партнерства

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє, що Угода про асоціацію між Україною і Євросоюзом може бути підписана до саміту Східного партнерства, якщо Україна виконає всі критерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.Фюле сказав під час виступу перед студентами і викладачами Києво-Могилянської академії.

“У грудні минулого року 27 міністрів закордонних справ кран-членів ЄС прискорили процес підписання угоди про асоціацію, включно з положеннями про створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, яку може бути підписано навіть до саміту Східного партнерства, що відбудеться у Вільнюсі у листопаді”, - сказав Ш.Фюле, зазначивши, що це станеться лише у разі, якщо країна продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у виконанні критеріїв, що стосуються таких питань, як усунення недоліків парламентських виборів, які відбулися у жовтні минулого року, розв’язання проблеми застосування вибіркового правосуддя, прогресу у провадженні реформ, визначених порядком денним асоціації Україна-ЄС.

Особливу, за його словами, увагу слід приділити реформам у сфері судової системи, поваги до верховенства права, прав людини, боротьби проти корупції, а також підвищення участі громадян у процесі ухвалення державних рішень.

Він зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі в Кабінеті Міністрів він відчув бажання створити належні умови для просування в імплементації цих критеріїв.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Києвом до Вільнюського саміту “Східного партнерства” за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.

***

Фюле очікує на швидку ратифікацію українським та Європейським парламентами угоди про спрощення оформлення віз

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє, що очікує на швидку ратифікацію Верховною Радою України та Європейським парламентом змін, що були внесені у липні 2012 року до чинної угоди про спрощення оформлення віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ш.Фюле сказав під час виступу перед студентами і викладачами Києво-Могилянської академії.

Єврокомісар нагадав, що пройшов майже рік з того часу, коли було опубліковано другий звіт ЄС щодо імплементації Плану дій з візової лібералізації. За словами Ш.Фюле, Україна досягла прогресу в цьому напряму, однак його недостатньо для того, щоб виконати всі критерії першої фази візової лібералізації.

Він зазначив, що найбільш чутливі критерії стосуються потреби в ухваленні або у повторному ухваленні законів, що стосуються боротьби з корупцією та дискримінацією, а також захисту прав меншин.

“Чому ми говоримо про повторне ухвалення? Тому що ці закони лише роблять вигляд, що виконують вимоги, висунуті Європейський Союзом”, - сказав Ш.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС 23 липня 2012 року підписали угоду про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз.

Ці зміни подовжують список категорій українських громадян-прохачів віз, на яких поширюється дія Угоди. До них тепер належать, зокрема, представники організацій громадянського суспільства або молоді люди, які беруть участь у заходах, організованих неприбутковими організаціями. Крім того, зміни торкнулися чинних спрощень, що стосуються низки категорій прохачів віз, наприклад, журналістів.

Зміни до угоди про спрощення візового режиму мають ратифікувати Європейський парламент і Верховна Рада України, лише тоді вони набудуть чинності.

Президент Віктор Янукович вже вніс до ВР законопроект про ратифікацію змін до угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.