ТОП-10 (7 лютого)

Золотовалютні резерви НБУ в січні зросли на 0,4%

«Нафтогаз» відповів «Газпрому» - рахунок у 7 млрд дол. не оплачуватиме

Україна качатиме газ з Європи через Угорщину та Словаччину вже в 1 кварталі

Базова дефляція в січні становила 0,1%

ЄС закликає Україну рішучіше діяти щодо питання євроінтеграції

Україна максимально використовуватиме переваги співпраці з ЄС та МС, заявив Азаров

Суд зупинив процедуру банкрутства «АероСвіту»

Євразійська економічна комісія підніме мита на молочні продукти

Прострочена кредитна заборгованість українських банків у 2012 році зменшилася на 7 млрд грн

Україна у січні закупила російського газу на 1,105 млрд дол.

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Золотовалютні резерви НБУ в січні зросли на 0,4%

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) в січні зросли на 0,4% і за станом на 1 лютого 2013 становили 24,652 млрд дол. США.

Про це йдеться в коментарі директора Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександра Дубихвіста, розміщеному на сайті регулятора.

«За станом на 1 лютого 2013 обсяг золотовалютних резервів становив 24,652 млрд дол. США в еквіваленті. Тобто, за місяць резерви зросли на 106 млн дол. США в еквіваленті», - повідомив О.Дубихвіст.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., загалом за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Резерви в іноземній валюті в грудні скоротилися на 3,3% - до 22,647 млрд доларів, у золоті - на 3,5%, до 1,89 млрд доларів.

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«Нафтогаз» відповів «Газпрому» - рахунок у 7 млрд дол. не оплачуватиме

НАК «Нафтогаз України» дав відповідь «Газпрому» про те, що не має наміру оплачувати виставлений рахунок у 7 млрд дол., оскільки для цього немає жодних підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

"Ми дали відповідь, що ми не вважаємо за необхідне оплачувати рахунок 7 млрд, тому що в нас немає підстав для цього. Ми виконуємо всі умови контракту”, - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна вважає спірним виставлений "Газпромом" рахунок за газ на 7 мільярдів доларів і готова вести переговори щодо цього питання.

Як зазначив В.Янукович, усі санкції були висунуті Україні на підставі угоди, що підписав уряд Юлії Тимошенко. За його словами, ці санкції не відповідають ринковим відносинам суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, 26 січня «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосоване умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. До того ж українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель газу.

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Україна качатиме газ з Європи через Угорщину та Словаччину вже в 1 кварталі

Україна планує в першому кварталі 2013 року почати поставки газу з Європи через територію Словаччини та Угорщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Він зазначив, що на цей момент переговори з організації таких поставок перебувають на завершальній стадії.

«Зі Словаччиною є технічні питання, які ми узгоджуємо, а з Угорщиною у нас практично всі питання вже вирішено», - зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання, коли можуть початися поставки газу, Е.Ставицький відповів: «Найближчим часом. Ведуться переговори, вони вже на фініші. Ми розраховуємо на перший квартал».

До того ж він також повідомив, що газ може купуватися не лише через німецьку компанію RWE, але й через інші компанії.

Також він сказав, що покупцем може бути не лише НАК «Нафтогаз України».

«У нас було ухвалено рішення урядом про демонополізацію поставок імпортного газу. Отже та компанія, яка домовиться, матиме право вільного доступу до системи, яка дозволить здійснювати поставки газу», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, коли країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку - 56 млн куб. м газу.

З 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Російській Федерації до 20 млрд куб. м.

Також за заявами голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна, компанія очікує збільшення поставок газу від компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

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Базова дефляція в січні становила 0,1%

Базова дефляція (Базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні в січні 2012 року проти грудня 2012 року становила 0,1% (БІСЦ - 99,9%).

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

До того ж за даними відомства, у січні 2013 року проти січня 2012 року базова інфляція становила 0,7% (БІСЦ - 100,7%).

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року становила 0,2%, проти січня 2012 року зафіксована дефляція у розмірі 0,2%.

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує на інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.

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ЄС закликає Україну рішучіше діяти щодо питання євроінтеграції

Європейський Союз закликає Україну рішучіше діяти в питанні інтеграції в ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

«Зараз ми говоримо про те, що треба рішучіше працювати щодо інтеграції України в Євросоюз», - сказав Ш.Фюле, зазначивши, що для цього необхідно вживати активніших заходів. Він наголосив, що Україна показала приклад партнерства з Європейським Союзом не тільки для регіону, а й для свого народу.

«І зараз це треба продовжувати далі. Що вищі очікування, щоб запроваджувати принцип верховенства права і демократії, то складніші ці завдання», - сказав Ш.Фюле. Він зазначив, що в цих питаннях необхідно вживати серйозних заходів, щоб це було на користь Україні і її громадян.

«Основна відповідальність щодо цього питання лежить на вас і на вашому уряді», - сказав Ш.Фюле. Він зазначив, що Європейський Союз більше не може чекати.

«Ми розуміємо, що не можемо чекати, вікно можливості відкрите саме зараз, тому що якщо Україна і ЄС разом втратять листопадовий термін... Є місяці, але не роки», - сказав єврокомісар.

За словах Ш.Фюле, у забезпеченні прогресу не можна забувати про опозицію. Він зазначив, що підписання Угоди про асоціацію означатиме, що на шляху України до ЄС не буде перешкод.

«Для того щоб це зробити, необхідно вирішити питання, які залишилися невирішеними. Реальні кроки мають бути зроблені Україною в цьому напрямку», - сказав єврокомісар. Він також зазначив, що Європейський Союз розробив спеціальну дорожню карту з підписання Угоди про асоціацію.

«Зараз є історична можливість і вона залежить від вас і від ваших дій для того, що її втілити», - додав він.

Нагадаємо, Україна і ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

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Україна максимально використовуватиме переваги співпраці з ЄС та МС, заявив Азаров

Україна буде максимально використовувати переваги співпраці з ЄС та Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Микола Азаров під час спільної конференції з комісаром ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле у Києві.

“Не залишилось поза увагою (під час переговорів - УНІАН) питання наших відносин з іншим нашим стратегічним партнером - Росією, а також з Митним союзом, на який сьогодні припадає найбільший обсяг нашої зовнішньої торгівлі. Ми не можемо ігнорувати інтереси наших виробників, які працюють на ринку Митного союзу, і повинні враховувати розвиток інтеграційних процесів на теренах СНД” - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент України Віктор Янукович заявив, що курс України на євроінтеграцію є незмінним, але країна не може ігнорувати інших сусідів.

В.Янукович зазначив, що Україна не може ігнорувати той факт, що рівень її товарообігу з країнами Митного союзу становить більше 60 млрд доларів.

У свою чергу Президент Литви Даля Грібаускайте зазначила, що одночасне підписання угод з Євросоюзом та Митним союзом неможливе, оскільки ці угоди суперечитимуть одна одній.

Нагадаємо, Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися у листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, у тому числі - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

Зараз Угода про асоціацію перебуває на стадії перекладу і технічної підготовки до підписання.

Водночас Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

13 грудня 2012 року президент України Віктор Янукович заявив, що Україна має приєднатися до деяких положень Митного союзу.

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Суд зупинив процедуру банкрутства «АероСвіту»

Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Київської області про порушення провадження у справі про банкрутство авіакомпанії "АероСвіт".

Як повідомляє Міністерство доходів і зборів України, таким чином, апеляційна скарга Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції щодо запобігання безпідставній ліквідації платника податків частково задоволена.

Далі відомство з'ясовуватиме можливу наявність кредиторських вимог держави до «АероСвіту» для забезпечення своєчасної та повної сплати податків.

Нагадаємо, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

23 січня Київський апеляційний господарський суд прийняв до провадження апеляційну скаргу Бориспільської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області Державної податкової служби з вимогою скасувати рішення про порушення справи про банкрутство приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «АероСвіт».

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країни. Оперує флотом у складі 7 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.

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Євразійська економічна комісія підніме мита на молочні продукти

Колегія Євразійської економічної комісії (ЄЕК) схвалила проект рішення Ради ЄЕК про підвищення ставки мит на ряд молочних продуктів, зокрема, на вершкове масло, сир і молочні пасти, з 15% до 20%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністра торгівлі Євразійської економічної комісії.

Очікується, що Рада ЄЕК розгляне це питання вже наступного тижня.

Також у повідомленні йдеться, що Колегія ЄЕК ухвалила рішення підвищити ставки імпортних мит на окремі види сирів.

Приміром, ставки підвищаться на терті сири, сири в порошку всіх сортів, зокрема Гларський сир ("Шабцигер") - до 20%, а на сир Фета з коров'ячого молока – до 25% від митної вартості.

Наразі на ці продукти діє ставка 15%.

Це рішення Колегії набуде чинності одночасно з рішенням Ради з мит на молочні продукти.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) – єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогоднішній день до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан із можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь із урядів трьох країн. Рішення комісії обов'язкові для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування й розвитку Митного союзу та Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій з подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.

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Прострочена кредитна заборгованість українських банків у 2012 році зменшилася на 7 млрд грн

Прострочена кредитна заборгованість українських банків за підсумками минулого року скоротилася майже на 7 млрд грн і на кінець 2012 року становила 8,9% загального обсягу кредитів, йдеться в коментарі заступника голови Національного банку України (НБУ) Олексія Ткаченка, розміщеному на сайті НБУ.

«Прострочена кредитна заборгованість за 2012 зменшилася майже на 7 млрд грн, а її частка в загальному обсязі наданих кредитів – із 9,6% до 8,9%», – сказав О.Ткаченко.

На його думку, ці цифри свідчать про покращення якості кредитних операцій банків.

Також О.Ткаченко повідомив, що українські банки поступово збільшують обсяги кредитування реального сектора економіки. Так, обсяг кредитів в економіку збільшився за минулий рік майже на 29 млрд грн, або на 5%, – до 610 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, активи банків у 2012 році збільшилися на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Загальні активи банків у 2012 році зросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн., при цьому в структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%.

Зобов'язання банків минулого року зросли на 6,7% – до 957,4 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 364,7 млрд грн, або 38,1%, кошти суб'єктів господарювання – 202,6 млрд грн, або 21,2%.

Капітал банків у 2012 році зріс на 5,5% – до 169,8 млрд грн, сплачений зареєстрований статутний капітал на 2% – до 175,4 млрд грн.

Українські банки за підсумками минулого року отримали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році .

Станом на 1 січня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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Україна у січні закупила російського газу на 1,105 млрд дол.

Україна у січні 2013 року закупила у Російської Федерації газу на суму 1,105 млрд грн, повідомляє Державна митна служба України.

Держмитслужба не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

За даними «Нафтогазу», компанія перерахувала "Газпрому" близько 808 млн дол. за імпортований у січні 2012 року природний газ.

Також, згідно з даними Держмитниці, Україна в січні закупила газ у Німеччині на суму 10,071 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» у лютому 2012 року - 1,3 млрд дол.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

Водночас RWE не надає інформації про наявність контрактів з «Нафтогазом» на 2013 рік.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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УНІАН