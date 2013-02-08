Азаров: Україна по максимуму використовуватиме свої права у зовнішній торгівлі

Україна використовує свої права у зовнішній торгівлі максимально можливим чином. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з головою європейського департаменту МВФ Крістофером Джарвісом, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Прем'єр підкреслив, що представники України постійно працюють у секретаріаті СОТ, в Європейській комісії, кілька днів тому також відбулися детальні консультації з Єврокомісаром з питань торгівлі Карлом де Гухтом і Україна намагається максимально захищати свої права у зовнішній торгівлі для підтримки економічного зростання.

"Я прихильник лібералізації в зовнішній торгівлі, але ми повинні ухвалювати рішення, виходячи з реальної ситуації. Про це ми зараз і ведемо переговори з нашими партнерами. На найближчий час призначені консультації щодо перегляду рівнів тарифного захисту за пріоритетними для України тарифними лініями", - зазначив М.Азаров.

У жовтні 2012 року Україна, відповідно до правил цієї організації, звернулася до СОТ з заявою про намір переглянути митні ставки з метою активізувати внутрішнє виробництво.