ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Узагальнена консультація щодо сплати податку на прибуток у 2013 році» пише: оприлюднено наказ податкової, що стосується проблемних питань адміністрування та сплати податку на прибуток...

http://delo.ua/businessman/obobschennaja-konsultacija-ob-uplate-naloga-na-pribyl-v-2013-godu-196706/

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Також «Дело» в публікації «Банкірів можуть змусити платити пеню за несвоєчасне повернення депозитів» пише: в парламенті зареєстровано законопроект, яким пропонується зобов'язати банки сплачувати неустойку в розмірі 1% від суми вкладу за кожний прострочений день...

http://delo.ua/finance/bankirov-mogut-zastavit-platit-penju-za-nesvoevremennyj-vozvrat-196677/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Європа на таке не підписувалася», в якому пише: 6 лютого комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле прибув до України з візитом. У відповідь на оптимістичні заяви прем'єр-міністра Миколи Азарова Фюле розкритикував українську владу за недостатні зусилля з проведення реформ і попередив - у разі, якщо угода про асоціацію не буде підписана в листопаді, цей процес може бути відкладено до 2016 року. Фюле підтвердив існування списку з 19 індикаторів готовності України до підписання угоди і заявив, що чекає від Києва програми реформ, побудованої на їхній основі...

http://www.kommersant.ua/doc/2121871

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гроші в трубу», в якому пише: підвищення цін компанією «Київстар» не викликало перешкод з боку регулюючих органів. Антимонопольний комітет не знайшов причин для порушення справи проти найбільшого оператора країни. Непоміченим для АМКУ залишилося і підвищення цін компанією МТС. Минулого разу комітет витратив півроку, щоб довести незаконність підвищення тарифів операторами, і зараз йому важливо зробити вигляд, що оператори дотримуються його рекомендації, вважають юристи...

http://www.kommersant.ua/doc/2122470

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«Сегодня» в публікації «Донецьк перетворюється на величезне звалище» пише: в мерії закликають жителів міста до свідомості, а комунальники стверджують, що справляються...

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Doneck-prevrashchaetsya-v-ogromnuyu-svalku.html

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Також «Сегодня» в публікації «Чому до України їдуть за притулком» пише: іноземцям все частіше дають у нас статус біженця. Ті скаржаться, що служби просять грошей і повільно працюють...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Pochemu-v-Ukrainu-edut-za-ubezhishchem.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Голова правління «Райффайзен Банку Аваль»: Частка іноземних банків в Україні продовжить знижуватися» подає ексклюзивне інтерв'ю Володимира Лавренчука, голови правління четвертих за розміром активів банку в Україні, який розповів про взаємини з акціонерами, перспективи розвитку кредитування, ставки за депозитами і причини відходу іноземних фінустанов з вітчизняного ринку...

http://economics.unian.net/rus/news/156536-predpravleniya-rayffayzen-banka-aval-dolya-inostrannyih-bankov-v-ukraine-prodoljit-snijatsya.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Карпов: «Ухвалення антитютюнового закону може обернутися бунтом» : депутат від «Єдиної Росії» вважає, що антитютюновий закон може впустити в Росію дешевий китайський контрафакт...

http://izvestia.ru/news/544569

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Також «Известия» в публікації «Злодії в законі засудили 16 осіб за вбивство Діда Хасана» пишуть: кримінальний світ відправив кілька груп професійних найманців для розправи з можливими організаторами розстрілу Аслана Усояна...

http://izvestia.ru/news/544496

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«Ведомости» в публікації «Росія вперше оцінила власне майно» пишуть: номінальна вартість - 12 трлн руб., ринкова - 100 трлн...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/8875041/rossiya_za_vosem_nominalov

(УНІАН)