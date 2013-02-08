Опозиція продовжує блокувати роботу ВР. Рибак проводить консультації

Народні депутати з опозиційних фракцій продовжують блокувати роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на цей момент у сесійній залі Верховної Ради перебувають близько 50 депутатів.

Близько десяти членів фракції “УДАР” зайняли президію ВР, приблизно стільки ж опозиційних депутатів оточили парламентську трибуну.

Як і раніше, в залі засідань висять банери: “Кнопкодав - геть із Ради!”, “Кнопкодавам - ні!”, “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!”

Народний депутат від "Батьківщини" Олександр Турчинов переконаний, що Верховна Рада України не буде сьогодні працювати в пленарному режимі.

Він зазначив, що у голови парламенту Володимира Рибака тривають консультації щодо відновлення роботи Верховної Ради.

Водночас, за словами О.Турчинова, В.Рибак є заручником політики Президента Віктора Януковича і Партії регіонів.

"Рибак, можливо, потенційно готовий йти на конституційні дії, чого вимагає опозиція, але поки йому не дозволять, він буде робити вигляд, що веде переговори... На жаль, роботи сьогодні не буде", - додав О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції із 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи для персонального голосування.