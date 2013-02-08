Янукович заявляє, що готовий до компромісів заради підписання Угоди з ЄС

Україна докладе зусиль до того, щоб знайти компроміси у спірних питаннях для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в листопаді 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле сьогодні в Києві.

“Ми уважно вивчили ті сигнали Європейського Союзу щодо перспектив подальшого розвитку наших відносин. Ми продовжуємо роботу над реформами, які розпочали у 2010 році, в складі яких передбачені також реформи, спрямовані на подолання тих недоліків, які були висловлені під час виборів”, - сказав В.Янукович.

Він наголосив, що Україну спонукають конструктивний характер і націленість на результат працювати спільно з європейськими експертами. Глава держави підкреслив, що Україна цінує допомогу, яку ЄС постійно надає. Зокрема, за словами В.Януковича, це стосується підготовки законодавства до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також формалізації українського законодавства до європейського.

“Сподіваюсь, що така співпраця буде і в подальшому плідною, і буде позитивно впливати. Підводячи підсумки роботи модернізації нашої країни, ми також самокритично дивимось на деякі напрямки, яких нам не завжди вдається досягати. Інколи на шляху імплементації прийнятих законів є природні перешкоди чиновників, політиків, які звикли, як кажуть, жити по-старому. Тому реакція ця була цілком очікувана. Укладення Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі залишається нашим пріоритетом і завданням на цей короткий період часу до листопада 2013 року. Ми добре розуміємо, що по окремим питанням нам треба знайти прогрес набагато більший, ніж він є зараз”, - підкреслив В.Янукович.