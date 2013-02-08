Фюле: Україна та ЄС не повинні втратити шанс підписати в листопаді Угоду про асоціацію

Україна і Європейський Союз не повинні втратити шанс підписати Угоду про асоціацію в листопаді 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві.

“Нам краще зробити все можливе, щоб не дати цій можливості піти, тому що за допомогою цієї надзвичайно важливої угоди ми не лише зможемо розвивати наші відносини на значно вищому рівні. Це також буде нова основа, яка буде юридично обов’язковою для обох сторін, і це буде вперше, коли настільки амбітна угода буде укладена з нашими партнерами”, - сказав Ш.Фюле.

Він наголосив, що підписання угоди стане результатом багаторічної роботи як України, так і ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Ш.Фюле під час зустрічі наголосив на важливості продовження розвитку відносин України з ЄС. «2013 рік і особливо листопад 2013 року, можливість підписання Угоди про асоціацію, яка також включає в себе частину, присвячену економічній інтеграції - це величезна можливість не лише для України, але також і для Європейського Союзу. Ми роками дуже багато працювали для того, щоб ця можливість була реальною», - сказав він.

Ш.Фюле передав главі держави вітання від Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу. «Він з нетерпінням чекає можливості вітати Вас у Брюсселі, з нетерпінням чекає на саміт, який, на його думку, є надзвичайно важливим», - сказав Ш.Фюле. (Саміт Україна-ЄС в Брюсселі має відбутися 25 лютого – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопада 2013 року за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, рішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

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