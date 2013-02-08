Анонс на 11 лютого

* Прес-конференція на тему: «Коли і як подорожчають маршрутні перевезення?». Учасники: Іван Шпильовий, перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Володимир Козир, голова Чернігівського обласного осередку ВГО «ВААП».

* Перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина Акімова візьме участь у заходах з нагоди першої річниці відкриття Київського перинатального центру. Під час заходів відбудеться урочисте вручення Київському перинатальному центру сертифікату відповідності ISO 9001. Також під головуванням першого заступника голови АПУ І.Акімової відбудеться нарада на тему «Нові підходи до забезпечення якості медичної допомоги». У заходах візьмуть участь голова КМДА Олександр Попов, представники Міністерства охорони здоров'я України, ВООЗ, представники професійних асоціацій.

* Круглий стіл на тему: "Енергетична незалежність України: альтернатива видобутку сланцевого газу?" Організатор - "Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності". Учасники: народні депутати України, представники профільних міністерств і держкомітетів, РНБОУ, експерти галузі, екологи, представники компаній "Shell" і "Shevron".

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