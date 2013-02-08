Азаров: Фюле розуміє, що співпраця з МС для України є необхідністю

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле розуміє, що співпраця з Митним союзом для України є необхідністю.

Про це прем'єр-міністр Микола Азаров сказав сьогодні під час спілкування з користувачами Facebook.

"Що ж до співпраці України з Митним союзом. Єврокомісар - реаліст, і він чудово розуміє, що співпраця з Митним союзом для України є необхідністю, а вже форми співпраці - це суверенне право України, і лише нам вирішувати, якими вони будуть", - відзначив М.Азаров.

Також він відзначив, що телеканали у своїх сюжетах про візит Ш.Фюле до Києва показали тільки ті зауваження, які робив єврокомісар, і ніхто нічого не сказав про ті питання, які українська сторона порушувала перед Європейською комісією.

"У нас дійсно відбулися дуже конструктивні переговори з Єврокомісаром паном Фюле. Це був відвертий обмін думками, який підтвердив те, що ми досить упевнено і динамічно просуваємося до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Певні зауваження на нашу адресу, безумовно, були, але це зауваження робочого, конструктивного характеру, і не треба думати, що одна країна навчала іншу. У свою чергу, ми висловлювали свої зауваження на адресу Європейської комісії. Це був нормальний діалог двох сторін», - сказав М.Азаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Фюле: Угоди про асоціацію підпишуть у листопаді, якщо Україна виконає всі умови