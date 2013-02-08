ТОП-10 (8 лютого)

Азаров про СОТ - Україна максимально використовуватиме свої права у зовнішній торгівлі

"Газпром" планує цього року наростити видобуток газу і його експорт до Європи і країн СНД

Міненерговугілля повідомляє: з Катаром обговорюється проект «LNG-термінал». Без подробиць

Україна в січні імпортувала газ за ціною 426,16 дол. за 1 тис. кубометрів

Ніч переговорів щодо нового бюджету Євросоюзу закінчилася безрезультатно

НБУ назвав «ПриватБанк» найефективнішим серед українських банків

Кабмін хоче підвищити ефективність приватизації

Азаров обіцяє вітчизняним виробникам програму підтримки до кінця лютого

Інвестори вкладуть 4,3 млрд грн у будівництво 6 спортивних арен для Євробаскету-2015

Мінагропрод: Держзембанк почне роботу вже цього року

***

Азаров про СОТ - Україна максимально використовуватиме свої права у зовнішній торгівлі

Україна використовує свої права у зовнішній торгівлі максимально можливим чином. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з головою європейського департаменту МВФ Крістофером Джарвісом, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Прем'єр підкреслив, що представники України постійно працюють у секретаріаті СОТ, в Європейській комісії, кілька днів тому також відбулися детальні консультації з Єврокомісаром з питань торгівлі Карлом де Гухтом і Україна намагається максимально захищати свої права у зовнішній торгівлі для підтримки економічного зростання.

"Я прихильник лібералізації в зовнішній торгівлі, але ми повинні ухвалювати рішення, виходячи з реальної ситуації. Про це ми зараз і ведемо переговори з нашими партнерами. На найближчий час призначені консультації щодо перегляду рівнів тарифного захисту за пріоритетними для України тарифними лініями", - зазначив М.Азаров.

У жовтні 2012 року Україна, відповідно до правил цієї організації, звернулася до СОТ з заявою про намір переглянути митні ставки з метою активізувати внутрішнє виробництво.

***

"Газпром" планує цього року наростити видобуток газу і його експорт до Європи і країн СНД

ВАТ "Газпром" у 2013 році очікує зростання експорту газу в Європу до 151,8 млрд кубометрів, у країни СНД і Балтії - до 74,5 млрд кубометрів, йдеться в матеріалах компанії, представлених на дні інвестора, передає РИА "Новости".

За підсумками 2012 року до Європи було поставлено 138,8 млрд кубометрів газу при середній ціні 402 долари за тисячу кубів, до країн СНД і Балтії - 64,4 млрд кубів при середній ціні 308 доларів за тисячу кубів.

Крім того, "Газпром" у 2013 році очікує зростання видобутку газу на 1,8% - до 495,7 млрд кубометрів, у 2014-2015 роках - 518 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 холдинг добув 487 млрд кубометрів газу.

Також "Газпром" у 2013 році очікує зниження капвкладень до 40 млрд доларів з 44 млрд доларів у 2012 році.

Найбільша сума капвкладень у 2013 році припаде на газопровід "Бованенково - Ухта" - 3,5 млрд доларів, на проект "Південний газовий коридор" - 3,1 млрд доларів. У видобутку найбільший обсяг капвкладень припаде на Бованенківське родовище - 2 млрд доларів.

ВАТ "Газпром" планує дивіденди за 2012 рік у розмірі 7-8 рублів на акцію, за 2013 рік - 8-9 рублів. Дивіденди газового монополіста за 2011 рік становили 8,97 рубля на акцію, що в 2,3 рази перевищує виплати за 2010 рік. Всього на виплату дивідендів буде спрямовано 212,351 млрд рублів.

***

Міненерговугілля повідомляє: з Катаром обговорюється проект «LNG-термінал». Без подробиць

Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький і головний виконавчий директор інвестиційного фонду Qatar Intermediate Industries Holding Co. Ltd. Ахмад Мухаммед Аль-Саєд обговорили спільну реалізацію проекту «LNG-термінал».

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, це обговорення пройшло в рамках їх зустрічі 7 лютого. Інші подробиці прес-служба не повідомляє.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 лютого прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час зустрічі зі спеціальним посланцем і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалем, що Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо проходження танкерів зі скрапленим газом через Босфор і про спільне будівництво «LNG-терміналу» на турецькому узбережжі Середземного моря.

М.Азаров зазначив, що на сьогодні «у нас є проблеми з будівництвом LNG-терміналу» для прийому скрапленого газу. Пов'язані вони, насамперед з тим, що Туреччина не дуже охоче розглядає можливість проходження танкерів зі скрапленим газом через свої протоки».

За словами прем'єра, у зв'язку з цим Україна розглядає інші варіанти розміщення терміналу. «Тому ми вивчаємо різні варіанти розміщення відповідного заводу на іншій стороні Туреччини. Маю на увазі Середземне море і інші можливості», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийняття скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня 2012 затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийняття скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно ТЕО, проект може бути реалізований на протязі 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25% +1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська обл.); Наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний «LNG-термінал» в районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» в районі Одеси (у відкритому морі).

«Катар Холдинг» (Qatar Holding) - інвестиційний фонд, заснований у 2006 році катарською інвестиційною адміністрацією (Qatar Investment Authority). «Катар Холдинг» займається інвестуванням на міжнародному та місцевому рівнях у стратегічні приватні та державні компанії. Головною метою є отримання довгострокових доходів на користь держави Катар та диверсифікація економіки країни. Компанія стрімко розвивається і має інвестиційні активи у понад 30 країнах світу.

***

Україна в січні імпортувала газ за ціною 426,16 дол. за 1 тис. кубометрів

Україна в січні поточного року імпортувала газ, який практично повністю поставляється з Російської Федерації, за ціною 426,16 дол. за 1 тис. куб. м, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

За даними Державної митної служби, Україна в січні 2013 року придбала в Російської Федерації газу на суму 1,105 млрд дол., і в Німеччини - на суму 10,071 млн дол.

Як раніше повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за результатами 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

До того ж RWE не надає інформації про наявність контрактів з «Нафтогазом» на 2013 рік.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

***

Ніч переговорів щодо нового бюджету Євросоюзу закінчилася безрезультатно

Лідери Європейського Союзу після ночі переговорів все ще не досягли компромісу щодо нового багаторічного бюджету ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, учора, 7 лютого, засідання Європейської ради розпочалося з понад 5-годинним запізненням.

Така затримка була викликана занадто різними позиціями сторін щодо нового бюджету ЄС на 2014-2020 роки.

Час перед початком першої робочої сесії лідери країн-членів ЄС провели у двосторонніх та багатосторонніх зустрічах в різних форматах, сподіваючись знайти компроміс щодо головного фінансового документу Євросоюзу на наступні 7 років.

Головними ініціаторами скорочення бюджету виступали лідери Великої Британії, Німеччини, Данії, Нідерландів та Фінляндії.

Робоче засідання розпочалося лише о 20.30 за місцевим часом, однак за дві години було перервано для підготовки нового компромісного варіанту бюджету.

Останній варіант, запропонований президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм, передбачає подальше скорочення бюджету у порівнянні навіть із варіантом, запропонованим до обговорення у листопаді минулого року, коли лідери ЄС вперше зустрілися для обговорення бюджету.

Останній компромісний варіант передбачає загальний обсяг бюджету у зобов’язаннях 960 млрд євро (проти 972 млрд в листопаді), у виплатах – 908,4 млрд євро (проти 935 млрд), або близько 1,0% ВВП ЄС.

Компроміс передбачає незначне збільшення фінансування спільної сільськогосподарської політики порівняно з варіантом листопада, а також збережено в практично незмінному вигляді розмір коштів на фінансування політики єдності, спрямованої на вирівнювання регіонів країн-членів ЄС.

Водночас значного скорочення зазнали програми з будівництва транспортної та енергетичної інфраструктури для об’єднання в єдину мережу країн-членів ЄС, а також програми, спрямовані на посилення конкурентноздатності ЄС.

Незначне зменшення – в 1 млрд євро – стосується і адміністративних видатків.

Наразі переговори щодо компромісного варіанту проекту бюджету на 2014-2020 роки тривають. Водночас дипломати кажуть про можливість досягти компромісного рішення сьогодні.

Тим часом низка депутатів Європарламенту вже висловили своє незадоволення новим компромісним варіантом бюджету. Так, лідер групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів Ханнес Свобода написав у Twitter’і, що дуже розчарований проектом бюджету.

Зі свого боку представник лібералів Ендрю Дафф зазначив, що запропонований компромісний варіант призведе до дефіциту бюджету ЄС, що напряму заборонено Угодою ЄС.

Нагадаємо, вчора ввечері президент Європарламенту Мартін Шульц у своєму виступі перед лідерами країн-членів ЄС висловився категорично проти включення до обговорення фінансового плану Євросоюзу на 2014-2020 рр. структурного дефіциту в 60 млрд євро.

"Базові угоди Євросоюзу не дозволять мені затвердити дефіцитний бюджет", - наголосив він.

***

НБУ назвав «ПриватБанк» найефективнішим серед українських банків

Національний банк України назвав «ПриватБанк» найефективнішим серед банків країни за показником чистого прибутку за підсумками 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Нацбанку, за підсумками 2012 року «ПриватБанк» показав найкращий фінансовий результат в Україні. «Дуже важливим для нас є те, що після трьох років збиткової діяльності вітчизняний банківський сектор вийшов на прибутковий рівень. За 2012 рік прибуток банківської системи становив майже 5 млрд грн, тоді як у 2011 році банки зазнали збитків у розмірі 7,7 млрд грн», - цитує прес-служба заступника голови Нацбанку Олексія Ткаченка.

Він також назвав найкращими за фінансовим результатом в 2012 році «Укргазбанк», «ВТБ Банк», «Ощадбанк», і уточнив, що найбільший розмір статутного капіталу мають державні банки і «ПриватБанк».

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком країни за обсягом активів. На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн , статутний капітал - 14,9 млрд грн. За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Згідно зі щорічним рейтингом World's Best Banks 2012 британського фінансового журналу The Banker, «ПриватБанк» визнано найкращим українським банком та одним з найкращих банків світу.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку).

***

Кабмін хоче підвищити ефективність приватизації

Кабінет Міністрів України доручив Фонду державного майна і Міністерству економічного розвитку і торгівлі вжити необхідних заходів з метою підвищення ефективності управління об'єктами державної власності та приватизації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, відповідне доручення дав прем'єр-міністр України Микола Азаров у відповідь на лист Рахункової палати України, яка провела аналіз ефективності управління держсектором і приватизації.

Як зазначили у прес-службі ФДМУ, у своїх висновках за результатами проведеного аналізу Рахункова палата, зокрема, відзначає, що існуюча ситуація з управлінням держмайном не відповідає потребам економіки, і це обумовлено "розпорошеністю функцій управління цим майном між органами влади".

Рахункова палата також рекомендує забезпечити виконання заходів Програми економічних реформ в частині завершення приватизації державного майна та передачі Фонду державного майна функцій з управління підприємствами державного сектору економіки.

Як зазначено в листі, внаслідок недосконалого механізму інформування Фонду органами управління про об'єкти держвласності, дані, що надаються Єдиному реєстру об'єктів державної власності, є неповними. Зокрема, за результатами останньої інвентаризації, інформацію про об'єкти надали тільки 128 зі 153 суб'єктів управління.

Як сказано у листі, наявні в Мінекономрозвитку дані показали, що переважна більшість суб'єктів господарювання державного сектора економіки є збитковими і не забезпечують виконання затверджених ним фінансових планів.

Рахункова палата наголошує, що в 2012 році не виконані заплановані на рік заходи, зокрема, інвентаризація держмайна не завершена, а запланованої передачі Фонду функцій з управління підприємствами держсектора не відбулося.

Як повідомляв УНІАН, надходження від приватизації за підсумками 2012 року становили 6 млрд 763 млн грн, що становить 67,6% річного плану.

Всього у 2012 р. планувалося отримати від приватизації 10 млрд грн, від оренди держмайна - 830 млн грн, дивідендів - 276 млн грн.

***

Азаров обіцяє вітчизняним виробникам програму підтримки до кінця лютого

Кабінет Міністрів планує наприкінці лютого затвердити програму підтримки вітчизняних виробників.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

Він підкреслив, що затвердження документа проходитиме у присутності Президента України і голови Верховної Ради.

«Наприкінці лютого уряд має розглянути і прийняти цю програму. У цьому засіданні братимуть участь Президент і голова Верховної Ради. Це говорить про те велике значення, яке має для нашого народного господарства ця програма. А потім розпочнеться найважливіший період - період її реалізації», - написав М.Азаров.

Як повідомлялося, у січні М.Азаров заявив про підготовку програми підтримки вітчизняного виробника.

Він відзначив, що в Україні набула чинності велика кількість законів, розрахованих на розвиток пріоритетних галузей вітчизняної економіки: «Уряд планує створити практичний державний бізнес-план нарощування обсягів внутрішнього виробництва, в першу чергу у високотехнологічних секторах розвитку внутрішнього ринку. На цій базі замінювати імпорт товарами вітчизняного виробництва, а також збільшити експорт і досягти позитивного сальдо торгівельного балансу», - сказав М.Азаров.

Він також підкреслив, що планується задіяти низку нестандартних інноваційних механізмів економічного розвитку. За його словами, нова програма покликана відновити зростання економіки України в поточному і наступних роках.

***

Інвестори вкладуть 4,3 млрд грн у будівництво 6 спортивних арен для Євробаскету-2015

На будівництво 6 спортивних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові і Харкові для проведення в Україні Чемпіонату Європи з баскетболу приватні інвестори витратять близько 4,3 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул під час сьогоднішнього засідання Координаційного комітету з підготовки і проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року під головуванням Президента України Віктора Януковича.

«Основне навантаження на фінансування будівництва необхідної спортивної інфраструктури лежить на приватних інвесторах на умовах державно-приватного партнерства. Уряд, виконуючи завдання, поставлені Президентом, створює сприятливі умови для залучення міжнародних і вітчизняних інвесторів. Приватні інвестори повністю беруть на себе фінансування будівництва усіх 6 нових спортивних арен (Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів і Харків). Також приватні інвестори фінансують будівництво термінальних комплексів в аеропортах Одеси і Дніпропетровська. Загальна сума приватних інвестицій перевищить 4 млрд грн. З них 25% - кошти приватних інвесторів, 75% - кредитні кошти, які інвестори беруть у банках», - сказав віце-прем'єр-міністр.

За його словами, інвестори, за планом, повертають тіло кредиту банкам за 5 років, а «держава допомагатиме компенсувати відсотки». О.Вілкул не уточнив при цьому розмір відсотків, які доведеться погашати державі.

За його словами, державне фінансування підготовки чемпіонату становить 7,057 млрд грн.

Нагадаємо, у грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

***

Мінагропрод: Держзембанк почне роботу вже цього року

Державний земельний банк, рішення про створення якого було ухвалене урядом у липні минулого року, почне працювати вже у 2013 році, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Створювана фінансова установа, зазначається у прес-релізі, надаватиме середньо- і довгострокові кредити вітчизняним сільгоспвиробникам, впливаючи на загальну кредитну політику.

За словами міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка, банк видаватиме кредити аграріям під 6-8% річних під заставу землі, що удвічі нижче від поточних ставок комерційних банків.

«Це не просто комерційний банк. Він виконуватиме дві функції: комерційну - видавати аграріям кредити під 6-8% річних під заставу землі, і господарську - розпоряджатися державною землею. Таким чином, земельний банк стане для інвесторів додатковим сигналом надійності українського агропромислового сектора», - цитує прес-служба М.Присяжнюка.

До статутного капіталу банку увійдуть сільськогосподарські землі, які будуть передані в його управління, зазначила прес-служба. У зв'язку з цим з 1 січня 2013 року розпочато інвентаризацію державних земель сільськогосподарського призначення з метою внесення їх у статутний капітал Державного земельного банку.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк. Згідно з документом, створюється публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» із статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належить державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин і свого статуту.

6 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності».

Окрім того, закон вводить в дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більше ніж 5% ставки Національного банку.

УНІАН