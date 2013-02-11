США поступилися Китаю лідерством у світовій торгівлі

США, що завершили 2012 рік з обігом експорту та імпорту товарів в 3,82 трильйона доларів, поступилися своїм лідерством в світовій торгівлі Китаю, чий показник торгового обігу в 2012 році досягнув 3,87 трильйонів доларів, повідомляє Bloomberg.

Китай, згідно з повідомленням, стає основним торговим партнером провідних економік світу. За даними банку Goldman Sachs Group, до кінця десятиліття індивідуальні торгові обіги країн ЄС з Китаєм виявляться значнішими, ніж їхні торгові обіги між собою. Зокрема, експорт Німеччини до Китаю удвічі перевищить німецький експорт до сусідньої Франції.

Разом з тим, аналітики Bloomberg звертають увагу, що економіка США в грошовому вираженні як і раніше удвічі перевищує економіку Китаю. За даними Світового банку, в 2011 році ВВП США складав 15 трильйонів доларів, тоді як за даними статистичних служб Китаю, китайський ВВП склав 8,3 трильйона доларів. І хоча торговий потенціал США, за словами експертів, ще не вичерпаний, вирівнювання економічних показників між двома країнами (США і Китаєм) – це питання часу: економіка Китаю демонструє середньорічне зростання в 9,9 відсотків з 1978 року.

До 2016 року Китай, ймовірно, стане провідною торговою державою світу, зберігаючи також звання найбільшого споживача енергоносіїв і власника найбільших валютних резервів у світі.