ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Азаров визнав, що сланцевий газ несе певну загрозу екології», в якому пише: водночас прем'єр-міністр зазначив, що останнім часом в Україні виникає дуже багато спекуляцій з приводу видобутку сланцевого газу. «І опозиційні партії підхопили ці спекуляції, а, може бути, і самі причетні до їх розповсюдження. Керуються вони простим принципом: «Що гірше - то краще». По ідеї, вони повинні були б пригадати, кому Україна зобов'язана таким зашкалюючими цінами на газ, а зараз і виставленому багатомільярдного рахунку», - вважає він...

http://delo.ua/ukraine/azarov-priznal-chto-slancevyj-gaz-neset-opredelennuju-ugrozu-ekol-196861/

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Також «Дело» публікує матеріал «Ставки за депозитами рушили вниз», у якому пише: практично всі банки на початку року знизили процентні ставки за депозитами, і банкіри сподіваються, що незабаром зможуть запропонувати і дешевші кредити...

http://delo.ua/finance/stavki-po-depozitam-ustremilis-vniz-196800/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Труба на двох» пише: Україна більше не сподівається на допомогу Євросоюзу у вирішенні газового питання. Минулого тижня відбулися переговори про створення двостороннього консорціуму з Росією з управління українською газотранспортною системою. Джерела в Міненерго пояснюють це жорсткішанням умов отримання кредиту на модернізацію ГТС від Європейського банку реконструкції та розвитку і пасивною позицією ЄС у питанні поставок газу з Європи. Такий розворот у бік РФ може негативно позначитися на планах щодо зниження залежності від російського газу, зазначають експерти...

http://kommersant.ua/doc/2124683

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Україні світить глибока осінь» пише: Президент Віктор Янукович визнав, що Україна не відповідає вимогам Євросоюзу, необхідним для підписання угоди про асоціацію, і пообіцяв, що країна досягне прогресу до листопада. Експерти підкреслюють: орієнтуватися на листопад неприпустимо, оскільки рішення про підписання або замороження Угоди буде прийнято Брюсселем набагато раніше. Водночас наприкінці минулого тижня стало відомо зміст списку "19 індикаторів", в якому визначені вимоги до України...

http://kommersant.ua/doc/2124619

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Видання «Сегодня» у публікації «Українці можуть залишитися без більшості ліків, на вирішення питання є три тижні» пише: з 1 березня в Україні запроваджується ліцензування імпорту медикаментів, але як його пройти, досі невідомо...

www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincy-mogut-ostatsya-bez-bolshinstva-lekarstv-na-reshenie-voprosa-est-tri-nedeli.html

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Також «Сегодня» у публікації «Сьогодні депутати подумають, чи реально розблокувати Раду» пише: о 10:00 розпочнеться засідання лідерів фракцій...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Segodnya-deputaty-podumayut-realno-li-razblokirovat-Radu.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Баланс тижня: ЄБРР висунув "ультиматум" Україні, Азаров знизив зростання ВВП, Росія налаштувалася на поглинання ГТС» пише: до України відбулися значущі візити президента ЄБРР Сума Чакрабарті і комісара ЄС Штефана Фюле, які фактично висунули владі ультиматуми. Микола Азаров визнав, що уряд «погарячкував» з бюджетним показником зростання ВВП. На "газовому фронті" поки що без особливих змін - все в стадії "обговорення"...

http://economics.unian.net/rus/news/156784-balans-nedeli-ebrr-vyidvinul-ultimatum-ukraine-azarov-snizil-rost-vvp-rossiya-nastroilas-na-pogloschenie-gts.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Морський старт» запропонували викупити державі» пише: голова РКК «Енергія» Віталій Лопота пропонує уряду РФ стати власником системи запуску ракет «Зеніт» з буксируваної океанської платформи...

http://izvestia.ru/news/544220

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Видання «Ведомости» у публікації «Роснефтегаз» забезпечив рекордні доходи бюджету від дивідендів держкомпаній» пише: минулого року компанія перерахувала в казну 80 млрд руб. - на 30 млрд руб. більше, ніж очікувалося...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8924021/dobavka_ot_sechina

(УНІАН)