Лідери ЄС підтвердили готовність підписати угоду з Україною у разі виконання умов

Брюссель. Лідери країн - членів ЄС підтвердили готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною у разі виконання низки умов.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому висновку за підсумками дводенного засідання Європейської ради.

"Європейська рада ще раз підтверджує своє зобов'язання підписати угоду з Україною у повній відповідності з висновком Ради від 10 грудня 2012 року", - йдеться у висновках.

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС 10 грудня минулого року схвалила висновок щодо України, у якому заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту "Східного партнерства", запланованого на листопад цього року, за умови рішучих дій і відчутного прогресу з боку Києва у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, і продовженні реформ, визначених у Порядку денному асоціації.