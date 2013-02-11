Кожара: Україна має всі передумови для підписання угоди з ЄС на саміті «Східного партнерства»

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара вважає, що Україна має всі передумови для підписання Угоди про асоціацію з ЄС цього року на Вільнюському саміті «Східного партнерства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на Експертному форумі “Україна — 2013”.

«Я оптиміст і вважаю, що в нас є всі передумови для того, щоб угода була підписана вже цього року на Вільнюському саміті «Східного партнерства», - сказав він.

Л.Кожара нагадав, що Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з Європейським комісаром з розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле чітко заявив, що укладення угоди залишається пріоритетом і головним завданням України до листопада 2013 року.

Л.Кожара запевнив, що Україна готова вести про це предметну розмову на саміті Україна-ЄС 25 лютого в Брюсселі.

Він також зазначив, що Європейський Союз, який є найвпливовішим об’єднанням континенту, є для України зразком у проведенні внутрішніх реформ.

“У цьому - гранично зрозумілий сенс нашої політики євроінтеграції. Угоду про асоціацію з ЄС ми розглядаємо саме як потужний зовнішній інструмент внутрішнього реформування”, - сказав Л.Кожара.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Києвом до Вільнюського саміту “Східного партнерства” за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.