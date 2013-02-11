Україна розвиватиметься за "стагнаційним сценарієм", поки не визначиться з "вектором" - експерт

Україна розвиватиметься за "стагнаційним сценарієм", поки не визначитися геополітично щодо свого подальшого розвитку.

Такий прогноз дав на 2013 рік заступник генерального директора - директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко на прес-конференції сьогодні.

Ю.Якименко зауважив, що сьогодні не визначено до кінця, в якому векторі розвиватиметься країна - в європейському або євразійському, і саме цей вибір впливатиме на те, яким шляхом піде держава - демократичним або шляхом авторитаризму.

За його словами, поки перспектива еволюції політичного режиму є невизначеною: "ми маємо діапазон від існування відносно демократичного режиму, який існував до 2010 року, до моменту президентських виборів або встановлення жорсткого авторитаризму".

"Сьогодні ми маємо справу зі стагнаційним сценарієм, коли, в принципі, значних змін не відбувається. З одного боку влада продовжує проєвропейську риторику, продовжує робити вигляд, що вони імплементують законодавство до європейських стандартів, і таке інше. З іншого боку буде здійснюватись посилення контролю за суспільними процесами і для цього буде задіюватись вся судова і правоохоронна складова", - зауважив експерт.

Ю.Якименко зауважив, що ці два напрями будуть поєднуватись до моменту геополітичного визначення. І після визначення інтеграції, буде вибрано лише один вище означений напрям розвитку країни.

У виконавчій владі, експерт прогнозує, подальшу концентрацію влади у президента і його оточення. "Уряд дедалі більше гратиме суто технологічну роль, тому що уряд вже давно працює без власної програми і він програмується з Банкової", - зауважив він. Для парламенту Ю.Якименко прогнозує ускладнення законодавчої роботи. "Конфлікт між більшістю і опозицією буде продовжуватись і надалі, оскільки не знятий головний подразник - це проблема політичних в'язнів", - сказав він. В самій опозиції, за словами експерта, будуть розвиватися процеси, пов'язані з майбутніми президентськими виборами у 2015 році.

Експерт прогнозує, що влада і надалі використовуватися судову і правоохоронну системи для своїх цілей, в тому числі й щодо утримання "стабільності силовими методами".

Не виключає Ю.Якименко й зростання протестних настроїв в суспільстві з причин дій влади, які торкаються кожного громадянина - в сферах фіскальної політики, банківської діяльності тощо.

"У підсумку - протягом року не буде досить серйозних змін, але в разі визначення подальшого розвитку владою ситуація може почати змінюватися і досить швидко", - підсумував експерт.

Експерт Центру Разумкова Михайло Пашков зауважив, що сьогодні Україна знаходиться в транзитній зоні між Європейським Союзом та Митним союзом. при цьому він зауважив, що Росія робитиме все можливе, включаючи енергетичний, економічний, гуманітарний тиск, аби схилити Україну саме до інтеграції в МС.