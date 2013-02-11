Довіра українців до інститутів влади найнижча в Європі
За показниками довіри до інститутів влади Україна, за даними Європейського соціального дослідження, посідає останні місця серед європейських країн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу «Перспективи модернізації в Україні і тенденції змін суспільної свідомості» повідомила заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук Євген Головаха.
Отже, відзначив він, у 2011 році довіра українців до парламенту становила 1,99 бала за 10-бальною шкалою (останнє місце серед 26 європейських країн), довіра до судово-правової системи становила 2,26 бала (останнє місце), довіра до міліції – 2,5 бала (останнє місце).
За довірою до політиків (1,85 бала) Україна випереджає лише Грецію, а за довірою політичним партіям (1,99 бала) випереджає лише Грецію і Хорватію і розміщується на одному рівні з Болгарією.
Порівняння чотирьох хвиль дослідження засвідчує, що найвищі показники рівня довіри до державних інститутів були у 2005 році, а найнижчі – у період кризи 2009 року.
Крім того, в дослідженні відзначається, що показники довіри тісно пов’язані з показниками рівня задоволеності громадян. Так, у 2011 році українці були найменш задоволені життям, якщо порівняти з громадянами 26 європейських країн (4,82 бала за 10-бальною шкалою).
Також українці почуваються найменш щасливими (5,86 бала), у незадоволеності діяльністю уряду (2,25 бала) та станом економіки (2,25 бала) гірше за українців почувалися лише греки.
Водночас Є.Головаха висловив переконання, що недовіра українців до реформ у країні є значно гіршим чинником. «Не так недовіра до влади, а гірше те, що країні так і не вдалося, незважаючи на безліч декларативних заяв, розробити реальну програму реформ», - сказав він.
Інститут соціології НАН України бере участь у міжнародному порівняльному проекті «Європейське соціальне дослідження» з 2005 року. Усього було проведено 4 хвилі опитувань (2005, 2007, 2009 та 2011 рр.). Щоразу було опитано близько 2000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України.