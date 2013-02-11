Анонс на 12 лютого

* Відбудеться відкрите засідання робочої групи з реалізації Національного проекту «Відкритий світ», присвячене планам реалізації проекту в 2013 році. Модератор заходу: Юрій Гусєв, директор департаменту національних проектів Держінвестпроекта. Учасники: члени робочої групи - представники центральних та місцевих органів влади, українського і зарубіжного бізнесу, галузеві експерти.

* Відбудеться прес-брифінг у рамках круглого столу «Політика в галузі енергоефективності та підвищення обізнаності громадськості: відповідальність і співпраця». Організатори: Європейсько-Українське енергетичне агентство і посольство Великобританії в Україні. Учасники: Дейв Янг, голова ради Європейсько-Українського енергетичного агентства; Вальтер Треттон, керівник відділу програм зовнішньої допомоги у сфері енергетики, транспорту і навколишнього середовища Представництва ЄС в Україні; Саймон Сміт, Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії; представник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Круглий стіл буде проходити з 9-00 і відкритий для участі преси.

* Прес-конференція: «Скарби стародавнього Києва: магніти для туристів». Учасники: директор громадського музею «Замкова гора», кандидат історичних наук Сергій Климовський; незалежний дослідник історії Києва Ольга Козловська. Запрошені: науковий співробітник Інституту археології НАН України Віталій Козюба; дослідник історії Києва Михайло Кальницький.

* В Апеляційному суді м. Києва відбудеться розгляд апеляційної скарги заступника голови Партії "Батьківщина", голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, народного депутата України Григорія Немирі на рішення Подільського суду від 5 грудня 2012 року.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у зустрічі з представниками ІТ-компаній.

* Відбудеться брифінг в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євгена Перебийноса з актуальних питань зовнішньої політики.

* Економічна рада громадських організацій і асоціацій бізнесу УСПП підведе підсумки соціально-економічного розвитку України у 2012 році та визначить головні пріоритетні завдання влади на цей рік. Буде обговорюватися проект Державної програми активізації економіки України на 2013-2014 роки, розглянуто пропозиції промислово-підприємницької спільноти до цієї Програми. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, президент Академії фінансового управління Міністерства фінансів України Тетяна Єфименко та ін. Запрошені: міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, міністр фінансів України Юрій Колобов, міністр промполітики України Михайло Короленко, міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов, глава НБУ Ігор Соркін, голова АМКУ Василь Цушко.

* Відбудеться IV Голландсько-Український форум з агробізнесу "Прибуткове виробництво картоплі в Україні". Організатори: Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», Посольство Королівства Нідерландів в Україні та агентство «AgriEvent». Учасники: заступник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр Сень, президент УКАБ Алекс Ліссітса, старший радник з політичних питань і торговельним зв'язкам в аграрному секторі Міністерства економічних справ Королівства Нідерландів Пітер Ваандрагер, радник з питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерландів в Україні Еверт Ян Краенбрінк , керівник напрямку «Фрукти та овочі» Fozzy Group Максим Диденко, президент Української асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко та ін.

* Прес-конференція: «Як подорожчання бензину вплине на ціни?» Учасники: президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук, заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев та начальник відділу ціноутворення ННЦ «Інститут аграрної економіки» Національної академії наук України Юрій Воскобойник.

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