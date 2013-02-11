Кабмін хоче уповноважити омбудсмена контролювати захист персональних даних

Кабінет Міністрів пропонує наділити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повноваженнями здійснювати контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних.

Відповідний проект закону щодо вдосконалення системи захисту персональних даних за поданням Міністерства юстиції було схвалено сьогодні, 11 лютого, на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словам міністра юстиції Олександра Лавриновича, законопроект має на меті привести інституційну систему у сфері захисту персональних даних відповідно до Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з обробкою їх персональних даних та Додаткового протоколу до неї. Зокрема такі зміни покликані забезпечити незалежність органу, який здійснюватиме контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних.

Відповідно до урядової ініціативи, що буде винесена на розгляд Верховної Ради, таким органом пропонується визначити Уповноваженого ВР з прав людини.

Зокрема Уповноваженого з прав людини передбачається наділити повноваженнями з проведення планових та позапланових перевірок власників та розпорядників баз персональних даних; направлення подання для вжиття ними заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства; надання рекомендації у сфері захисту персональних даних.

Також щороку Уповноважений ВР з прав людини готуватиме та оприлюднюватиме щорічну доповідь про стан дотримання законодавства про захист персональних даних у державі.

Крім того, цим же законопроектом, уряд пропонуватиме передати функції державної реєстрації баз персональних даних Державній реєстраційній службі, а Міністерство юстиції продовжуватиме виконувати функції головного органу в системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних.

У разі ухвалення, закон набуде чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування.

Як повідомлялося, на сьогодні центральним органом виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері захисту персональних даних є Державна служба України з питань захисту персональних даних.