Севастополь 20 лютого відвідають міністри оборони України та Росії – джерело

Севастополь 20 лютого планують відвідати міністри оборони Росії Сергій Шойгу та України Павло Лебедєв.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело, близьке до командування Чорноморського флоту Російської Федерації.

За його словами, міністр оборони Росії відвідає Севастополь і робочим візитом, під час якого побуває в штабі ЧФ РФ, на одному з кораблів флоту й проведе протокольну зустріч з керівництвом міста. Джерело додало, що візит носитиме ознайомлювальний характер.

Крім того, за інформацією джерела, планується, що цього ж дня, 20 лютого, в місті перебуватиме міністр оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 11 лютого, голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба на апаратній нараді в СМДА також повідомив, що найближчим часом планується візит до міста «Великого керівника з Росії». При цьому В.Яцуба зазначив, що не має права поки називати ім'я цього керівника.