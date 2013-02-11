ТОП-10 (11 лютого)

МВФ підтримує перегляд системи податкових пільг, заявив голова Міндоходів

Україна виступає за єдиний економічний простір між ЄС і МС, заявив Кожара

Виробництво автомобілів в Україні впало майже у 6 разів

Польща попросить Єврокомісію затвердити фінансування ЄАНТК у 4-му кварталі

Україна розвиватиметься за "стагнаційним сценарієм", поки не визначиться з "вектором" - експерт

Бюджет Пенсійного фонду затвердили з дефіцитом 22 млрд грн

Біржа «Перспектива» буде проводити приватизаційні торги

Держборг України до кінця року становитиме 38,5% ВВП - проспект емісії євробондів

ЄЕС здивоване заявою Януковича: Україна не зверталася за допомогою в газовому спорі

Росія стала найбільшим покупцем золота у світі

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МВФ підтримує перегляд системи податкових пільг, заявив голова Міндоходів

Міжнародний валютний фонд, місія якого зараз перебуває в Україні, підтримує ініціативу Міністерства доходів і зборів з інвентаризації системи податкових пільг та дотацій. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

«Ми заручилися підтримкою МВФ і домовилися, що в рамках роботи місії технічної допомоги Фонду можлива плідна співпраця щодо формування чіткої програми інвентаризації цих пільг», - зазначив голова Міндоходів Олександр Клименко.

Згідно з повідомленням, Міністерство доходів і зборів для перегляду податкових пільг у різних галузях економіки вже провело серйозну роботу.

«Діє робоча група, до якої входять представники Мінфіну, Міндоходів, Мінекономіки, Нацбанку», - уточнила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд заявив про бажання скасувати половину існуючих в Україні пільг з податку на прибуток і ПДВ.

У листопаді 2012 року О.Клименко повідомив, що до лютого цього року Державна податкова служба, яка увійшла до Міндоходів, проаналізує галузеві пільги.

У вересні 2012 року Президент України Віктор Янукович дав доручення проаналізувати ефективність податкових пільг як стимул розвитку галузей і реального сектору економіки. За оцінками Мінфіну, за рахунок дії податкових пільг і преференцій національні виробники в 2012 році одержали додатковий прибуток близько 62 млрд грн, у 2013 році цей показник досягне 70 млрд грн.

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Україна виступає за єдиний економічний простір між ЄС і МС, заявив Кожара

Україна виступає за єдиний економічний простір між Європейським Союзом і Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час свого виступу на Експертному форумі “Україна-2013”.

“Ми рішуче виступаємо за єдиний економічний простір між цими двома потужними економічними об’єднаннями”, - сказав Л.Кожара.

На його переконання, у такому просторі легко знайдеться місце і для України.

Л.Кожара вважає, що Європейський і Митний союзи мають розпочати переговори про полегшення торгівлі.

“У мене питання: чому Європейський та Митний союзи, які мають спільний кордон та товарообіг у 446 млрд доларів, навіть розмову не починають про полегшення торгівлі, не кажучи вже про повноцінну зону вільної торгівлі? На мій погляд, це нонсенс. Виходить, з Японією та В’єтнамом домовитися легше, ніж з найближчим сусідом?”, - сказав Л.Кожара.

Міністр також наголосив, що торгівельні взаємини з Митним союзом не є для України питанням цивілізаційного вибору.

“Митний союз - це 60 млрд доларів товарообігу. Хіба ми можемо відмовитися від настільки потужного ринку?”, - зазначив Л.Кожара.

За його словами, у зв’язку з цим Україна веде пошук форм співпраці з Митним союзом, загальною основою якого є запропонована Президентом України Віктором Януковичем формула “3+1”.

Л.Кожара нагадав, що вже укладено 2 меморандуми з Євразійською економічною комісією: меморандум про співпрацю з питань торгівлі та меморандум про співпрацю з питань технічного врегулювання. За словами міністра, подальший формат сторони шукатимуть під час переговорів.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спільної конференції з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле заявив, що Україна буде максимально використовувати переваги, які надає поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС і поглиблена взаємодія з Митним союзом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявив, що курс України на євроінтеграцію є незмінним, але країна не може ігнорувати інших сусідів.

В.Янукович зазначив, що Україна не може ігнорувати той факт, що рівень її товарообігу з країнами Митного союзу становить понад 60 млрд доларів.

У свою чергу Президент Литви Даля Грібаускайте зазначила, що одночасне підписання угод з Євросоюзом та Митним союзом неможливе, оскільки ці угоди суперечитимуть одна одній.

Нагадаємо, Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію у грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та ряду інших реформ, у тому числі - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

Водночас Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3 +1», але Росію це не влаштовує.

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Виробництво автомобілів в Україні впало майже у 6 разів

Виробництво автомобілів в Україні у січні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 82,8% - до 832 одиниць.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації "УкрАвтоПром".

Згідно з повідомленням, обсяг виробництва легкових автомобілів минулого місяця скоротився в 5,4 раза - до 790 одиниць з 4 299 одиниць у січні минулого року.

У січні 2013 року виробництво комерційних автомобілів становило 14 одиниць проти 333 одиниць у січні 2012 року і на 95% менше, ніж у грудні 2012 року.

Виробництво автобусів в січні скоротилося до 28 одиниць з 212 одиниць у січні 2012 року.

За даними "УкрАвтоПром", лідер авторинку за підсумками 2012 року «Запорізький автомобільний завод» (ЗАЗ) у січні 2013 року простоював, у зв'язку з чим випустив лише 4 автомобілі. Порівняно із січнем 2012 року відзначено падіння виробництва у 889 разів. Як повідомляв УНІАН, ЗАЗ відновив виробництво минулого тижня.

Виробництво легкових автомобілів автокорпорації «Богдан» у січні 2013 року зросло до 632 одиниць із 92 місяцем раніше і повною відсутністю виробництва в січні 2012 року. Компанія "Єврокар" минулого місяця скоротила випуск «легковиків» до 154 одиниць з 1 140 в грудні 2012 року. У січні 2012 року виробництво становило 533 легкові автомобілі.

Кременчуцький автоскладальний завод в минулому місяці не випустив жодного автомобіля.

Як повідомляв УНІАН раніше, виробництво автомобілів в Україні за підсумками 2012 року скоротилося на 27% до 76 281 штук.

Найбільше скоротилося виробництво легкових автомобілів - на 28,6%, до 69 687 штук. Виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 2,9% - до 3 235 штук, автобусів - на 10,1%, до 3 359 штук.

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Польща попросить Єврокомісію затвердити фінансування ЄАНТК у 4-му кварталі

Польська влада планує подати заявку на затвердження фінансування Європейським союзом проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору в 4 кварталі 2013 року, якщо до цього часу буде виконано низку умов.

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві повідомили в Міністерстві регіонального розвитку Польщі, відповідаючи за запит агентства.

Міністерство, яке координує реалізацію проектів, співфінансованих Євросоюзом, назвало серед умов подання такої заявки отримання згоди на публічну допомогу від Єврокомісії і "завершення необхідних адміністративних процедур".

У міністерстві зауважили, що проект ЄАНТК на базі українського трубопроводу "Одеса-Броди" за підсумками останнього перегляду наприкінці минулого року проектів, півфінансованих ЄС, залишився серед тих, що може отримати ці кошти.

"Рішення про виключення цієї інвестиції зі згаданого списку проектів, які фінансує Євросоюз, може бути прийняте, якщо міністр економіки видасть таку рекомендацію. На даному етапі такої позиції немає", - відзначили в міністерстві.

Згідно зі списком проектів, які можуть бути профінансовані Євросоюзом в рамках програми "Інфраструктура і навколишнє середовище", до якої включено проект ЄАНТК, Польща оцінює вартість будівництва усієї польської ділянки у близько 440 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, за даними міністерства економіки Польщі, ЄАНТК втратить зарезервоване для проекту в поточному бюджеті Євросоюзу фінансування в обсязі близько 120 млн євро, якщо він не буде реалізований до 2016 року.

Міжнародний оператор проекту компанія "Сарматія" заявляє, що польське Мінекономіки близько півроку затримує підписання міжнародного договору учасників створення ЄАНТК, що загрожує реалізації цього проекту в раніше заплановані терміни.

Європейський Союз може виділити на ЄАНТК, який передбачає з'єднання українського трубопроводу "Одеса-Броди" з польською нафтотранспортною системою, до 25% необхідних коштів на роботи на території Польщі, якщо компанії "Сарматія" вдасться знайти інші 75% фінансування.

Польський експерт з енергетичних питань Анджей Щесняк вважає, що влада РП, вочевидь, відмовиться від проекту. Аналітик назвав «непотрібною» добудову «Одеса-Броди» до Плоцька або Адамової застави в умовах можливого значного скорочення прокачування російської нафти через трубопровід «Дружба». «Якщо всерйоз прийняти російські плани переспрямувати нафту, яка транспортується через Україну, на Північне і Чорне море, виявиться, що у нас є велика мережа нафтопроводів через Україну і Білорусь, яка не використовується або використовується в мінімальних обсягах", - зазначив експерт.

Довідка УНІАН. Міжнародну трубопровідну компанію «Сарматія» створили в 2004 році українська "Укртранснафта" і польська PERN Przyjazn для розвитку проекту ЄАНТК, який передбачає створення маршруту поставок конкурентної для російської каспійської нафти до Європи.

Ідея цього проекту виникла ще на початку 1990 років, але досі не вдалося знайти інвесторів, охочих вкласти свої кошти в його реалізацію, крім України, яка самостійно добудувала "Одеса-Броди" в 2001 році.

Критики проекту називають його економічно необґрунтованим через те, що в Каспійському регіоні немає достатньої кількості нафти, яка могла б транспортуватися цим маршрутом до Європи, і самі клієнти не зацікавлені в купівлі каспійської нафти через її вищу за російську ціну.

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Україна розвиватиметься за "стагнаційним сценарієм", поки не визначиться з "вектором" - експерт

Україна розвиватиметься за "стагнаційним сценарієм", поки не визначитися геополітично щодо свого подальшого розвитку.

Такий прогноз дав на 2013 рік заступник генерального директора - директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко на прес-конференції сьогодні.

Ю.Якименко зауважив, що сьогодні не визначено до кінця, в якому векторі розвиватиметься країна - в європейському або євразійському, і саме цей вибір впливатиме на те, яким шляхом піде держава - демократичним або шляхом авторитаризму.

За його словами, поки перспектива еволюції політичного режиму є невизначеною: "ми маємо діапазон від існування відносно демократичного режиму, який існував до 2010 року, до моменту президентських виборів або встановлення жорсткого авторитаризму".

"Сьогодні ми маємо справу зі стагнаційним сценарієм, коли, в принципі, значних змін не відбувається. З одного боку влада продовжує проєвропейську риторику, продовжує робити вигляд, що вони імплементують законодавство до європейських стандартів, і таке інше. З іншого боку буде здійснюватись посилення контролю за суспільними процесами і для цього буде задіюватись вся судова і правоохоронна складова", - зауважив експерт.

Ю.Якименко зауважив, що ці два напрями будуть поєднуватись до моменту геополітичного визначення. І після визначення інтеграції, буде вибрано лише один вище означений напрям розвитку країни.

У виконавчій владі, експерт прогнозує, подальшу концентрацію влади у президента і його оточення. "Уряд дедалі більше гратиме суто технологічну роль, тому що уряд вже давно працює без власної програми і він програмується з Банкової", - зауважив він. Для парламенту Ю.Якименко прогнозує ускладнення законодавчої роботи. "Конфлікт між більшістю і опозицією буде продовжуватись і надалі, оскільки не знятий головний подразник - це проблема політичних в'язнів", - сказав він. В самій опозиції, за словами експерта, будуть розвиватися процеси, пов'язані з майбутніми президентськими виборами у 2015 році.

Експерт прогнозує, що влада і надалі використовуватися судову і правоохоронну системи для своїх цілей, в тому числі й щодо утримання "стабільності силовими методами".

Не виключає Ю.Якименко й зростання протестних настроїв в суспільстві з причин дій влади, які торкаються кожного громадянина - в сферах фіскальної політики, банківської діяльності тощо.

"У підсумку - протягом року не буде досить серйозних змін, але в разі визначення подальшого розвитку владою ситуація може почати змінюватися і досить швидко", - підсумував експерт.

Експерт Центру Разумкова Михайло Пашков зауважив, що сьогодні Україна знаходиться в транзитній зоні між Європейським Союзом та Митним союзом. при цьому він зауважив, що Росія робитиме все можливе, включаючи енергетичний, економічний, гуманітарний тиск, аби схилити Україну саме до інтеграції в МС.

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Бюджет Пенсійного фонду затвердили з дефіцитом 22 млрд грн

Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника в 2012 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики України.

Згідно з повідомленням, на сьогодні немає ніяких причин для затримок у виплатах пенсій і, на думку керівництва Мінсоцполітики, проблеми не повинні виникати й надалі.

"У січні 2013 року всі пенсійні виплати було здійснено вчасно й у повному обсязі. Станом на 11 лютого всі пенсії також виплачуються згідно з графіками, у повному обсязі. Прийнятий бюджет Пенсійного фонду дає впевненість в тому, що в повному обсязі, своєчасно й без перебоїв виплачуватимуться пенсії й надалі, протягом усього року", - цитує прес-служба Мінсоцполітики міністра Наталію Королевську.

У прес-службі також нагадали, що при міністерстві створено робочу групу, яка повинна розробити пропозиції з вдосконалення пенсійної системи, зменшення дефіциту Пенсійного фонду й забезпечення справедливих розмірів виплат, незалежно від року виходу на пенсію. Також серед завдань робочої групи - аналіз ефективності пенсійної системи та підготовка змін до пенсійного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 лютого ПФУ профінансував виплату пенсій і грошової допомоги в розмірі 4,66 млрд грн. До того ж лютневі пенсії військовим виплачено в повному обсязі – в сумі 1,45 млрд грн.

Із 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн.

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Біржа «Перспектива» буде проводити приватизаційні торги

Фондова біржа «Перспектива» уклала з Фондом державного майна України договір на організацію та проведення торгів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що належать державі, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

У повідомленні також наголошується, що зараз торги з продажу акцій, що належать державі, становлять незначну частку в застосовуваних способах приватизації. «Незважаючи на важливість процесу приватизації для етапу становлення національного фондового ринку, вже багато років приватизаційні торги не відіграють значної ролі на біржовому ринку, - зазначив голова біржової ради "Перспективи" Едуард Мілюшко. - Протягом 2010-2012 років частка приватизаційних торгів у загальному обсязі біржових торгів акціями коливалася у межах 0,03-0,40%».

Водночас, за його словами, для низки українських бірж організація торгів з продажу пакетів акцій, що належать державі, є значимим елементом професійної діяльності.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку заявок, клірингу і розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг процентні термінові контракти (2012).

На початок 2013 року членами біржі були 120 торговців цінними паперами (17% загальної кількості сертифікованих торговців цінними паперами).

Біржа «Перспектива» стала дев'ятою фондовою біржею, з якою Фонд державного майна України уклав договори про організацію торгів з продажу пакетів акцій, що належать державі.

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Держборг України до кінця року становитиме 38,5% ВВП - проспект емісії євробондів

Обсяг державного боргу України за підсумками 2013 року становитиме 38,5%, йдеться в проспекті емісії євробондів України, переданому УНІАН.

«У динаміці борг України в 2011 році становив 35,9% ВВП, у 2012-му - 36,8% ВВП, а в 2013-му, за очікуваннями уряду, зросте до 38,5% ВВП». До того ж загальний борг та гарантований борг зріс майже вдвічі - з 18,5 млрд доларів у 2008 році до 38,6 млрд доларів за станом на 31 грудня 2012 року», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, станом на 31 грудня 2012 року державний зовнішній борг становив 26,1 млрд дол., державний внутрішній борг - 23,8 млрд дол., гарантований державою борг - 14,5 млрд дол. У гривневому еквіваленті державний внутрішній борг становив 190,3 млрд грн, державний зовнішній борг - 208,8 млрд грн, гарантований державою борг - 116,3 млрд грн. Отже, загальна сума державного боргу за 2012 зросла на 8,9%. Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,4 трлн грн.

На 31 грудня 2011 року загальна сума державного боргу становила 59,2 млрд дол., зокрема зовнішній прямий борг - 24,5 млрд дол., внутрішній прямий борг - 20,2 млрд дол., гарантійні зобов'язання - 14,5 млрд дол.

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ЄЕС здивоване заявою Януковича: Україна не зверталася за допомогою в газовому спорі

Європейське енергетичне співтовариство (ЄЕС) здивоване заявою Президента України Віктора Януковича про неучасть у газовому спорі Києва і Москви стосовно виставленого «Газпромом» рахунку в 7 млрд дол.

Згідно з повідомленням Секретаріату ЄЕС, розміщеному на їхньому сайті, 7 лютого директор Секретаріату Янеш Копач надіслав листа Президентові України В.Януковичу, в якому й було висловлене «здивування» щодо цього.

У листі наголошується, що Україна не зверталася до Секретаріату з проханням взяти участь у двосторонніх переговорах з Росією або про якусь іншу допомогу.

У листі наголошується, що Секретаріат ЄЕС готовий надавати експертну допомогу Україні в разі потреби.

"Секретаріат у вашому розпорядженні завжди, коли Україна для переговорів захоче залучити наших фахівців для вирішення будь-яких проблем", - йдеться у листі.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого на прес-конференції у Вільнюсі Президент України В.Янукович заявив, що Україна не задоволена співпрацею з Енергетичним співтовариством. Зокрема він зазначив, що за три роки свого членства в цій організації Україна не одержала навіть співчуття у питаннях газових відносин із Росією.

Наприкінці січня «Газпром» виставив Україні рахунок на 7 млрд дол. за 16,7 млрд кубометрів газу, який Україна не купувала в 2012 році. Україна не визнає борг, оскільки вважає, що своєчасно повідомила «Газпром» про скорочення обсягів газу, і купила, сплативши своєчасно, за підсумком року 24,9 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є Європейська Співдружність і Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія і сторони, які приєдналися.

Завдання Енергетичного співтовариства полягає в організації зв'язків між сторонами і створенні правової і економічної бази щодо енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, створення стабільної регуляторної і ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, що генерують потужності, мережі передачі і розподілу так, щоб усі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання.

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Росія стала найбільшим покупцем золота у світі

Варшава. Російська Федерація під керівництвом нинішнього Президента Володимира Путіна за останні десять років стала найбільшим покупцем золота у світі, випередивши за обсягами покупок Китай.

Про це повідомляє у понеділок агентство Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного валютного фонду.

"Коли В.Путін каже, що США загрожують світовій економіці, зловживаючи монопольним становищем долара, він не тільки каже. Він робить на це ставку", - зазначає агентство.

За його даними, російський Центробанк за останнє десятиліття купив 570 тонн золота, що на чверть більше, ніж Китай.

"Що більше золота у країни, то більше суверенності вона одержить у разі катаклізму з доларом, євро, фунтом або будь-якою іншою резервною валютою", - сказав агентству представник російської партії влади "Єдина Росія" Євген Федоров.

Агентство назвало вдалою обрану стратегію придбання золота, яке дорожчає вже 12 років поспіль, зокрема на 7% минулого року.

Згідно з консенсус-прогнозом 26 опитаних Bloomberg аналітиків, до кінця поточного року цей метал подорожчає до 1825 дол. за унцію з нинішніх близько 1660 дол.

Водночас агентство зазначає, що розвинені країни за останні десять років більше продають, ніж купують золото: Швейцарія подала 877 тонн вартістю близько 48 млрд дол., Франція продала 589 тонн, а Іспанія, Голландія і Португалія продали по понад 200 тонн кожна.

"Навіть після "ривка" Путіна, запаси Росії в 958 тонн займають 8-е місце у світі... Перше місце належить США з 8,134 тис. тонн, за якими слідує Німеччина з 3,391 тис. тонн і МВФ з 2,814 тис. тонн", - зазначає агентство.

Bloomberg також зазначає, що частка золота в російських резервах становить близько 9,5%, тоді як у США, Німеччині, Італії і Франції цей показник перевищує 70%.

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УНІАН