Янукович їде до Туркменістану. Програма візиту

12-14 лютого 2013 року відбудеться державний візит Президента України Віктора Януковича до Туркменістану.

Про це повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін, поінформували УНІАН у прес-службі Президента.

Під час візиту глава Української держави проведе переговори з Президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, відвідає Лебапський велаят, де візьме участь у заходах з відкриття та започаткування будівництва інфраструктурних об’єктів на території Туркменістану із залученням українських підприємств.

Як зазначив С.Льовочкін, першочергову увагу під час перемовин на найвищому рівні буде приділено питанням практичної реалізації українсько-туркменської співпраці, насамперед, у торговельно-економічній, енергетичній, будівельній та науково-технічній сферах.

Планується, що за результатами візиту буде підписана Спільна заява про поглиблення відносин дружби та співробітництва між Україною і Туркменістаном, яка закріпить основні двосторонні домовленості щодо активізації взаємодії у багатьох сферах співпраці.

Глава Адміністрації Президента України також повідомив, що у рамках візиту сторони мають намір укласти низку двосторонніх документів, спрямованих на розширення співробітництва між Україною та Туркменістаном, зокрема у нафтогазовій, фінансовій, військово-технічній, гуманітарній сферах, а також на міжрегіональному рівні.